Несмотря на это, ситуация на направлении остается стабильно напряженной. Как рассказал в эфире 24 Канала командир группы спецназовцев ОЗБС "Тайфун" НГУ "Лари", выполнение боевых задач продолжается.

К теме Россия делает последние вздохи, – интервью командира "Ахиллеса" об ударе "Орешником" и конце войны

Что происходит в Купянске?

Россияне теряют контроль над Купянском и не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки. По предварительным оценкам в Купянске находилось примерно 80 российских военных, однако их численность постепенно уменьшается.

Сейчас продолжаются контрдействия, мы уничтожаем вражеских пилотов БПЛА для того, чтобы наладить работу логистики на этом направлении,

– подчеркнул командир группы спецназовцев.

Главный ресурс оккупанта – это его пехота, массовость штурмовых подразделений. Кроме этого враг развил подразделения беспилотных систем, чтобы не дать украинским воинам продвигаться.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Главным вызовом для Сил обороны является постоянное давление со стороны россиян. Вражеские штурмовые группы не перестают наступать. Также атакуют беспилотные подразделения, которые уже хорошо обучены и могут нанести серьезные проблемы.

Последние новости из Купянска