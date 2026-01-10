Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.
Враг пытается форсировать реку Оскол: что известно?
По словам представителя, россияне активно давят на восточном берегу Оскола, пытаясь занять позиции Сил обороны. В пределах Купянска река Оскол не представляет существенного препятствия и фактически не влияет на ход боевых действий, поскольку украинские силы контролируют оба ее берега.
В то же время несколько более сложная ситуация складывается севернее Купянска. Там россияне пытаются воспользоваться погодными условиями, периодически осуществляя попытки форсирования реки.
Когда на реке появляется лед, они пытаются переправляться, и, к сожалению, иногда это им удается,
– добавил он.
Но несмотря на это, по информации Трегубова, общая обстановка к северу от Купянска остается значительно спокойнее.
Зачем россиянам Купянск?
В комментарии 24 Канала военный обозреватель Иван Тимочко заметил, что провал в Купянске стоил карьеры не одному российскому генералу. В то же время у врага ощутимый кадровый дефицит, поэтому командиры заменяются по принципу "худший среди худших".
Поэтому командование бросает в бой максимум имеющихся ресурсов, чтобы вернуть "лицо" и утраченные позиции.
Конечно, это приводит к колоссальным потерям личного состава, которые не всегда приносят ожидаемый результат.