Об этом в интервью 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, прогнозируя, что в ближайшее время правый берег будет зачищен.
Куда нацелены двигаться оккупанты?
Военный эксперт отметил, что перед российскими войсками на Купянском отрезке фронта будет стоять задача попытаться захватить Купянск-Узловой. По убеждению Свитана, врагу не столько нужен первый населенный пункт, как второй. А дальше – двигаться по левому берегу на Лиман.
Лиман – это одна из ступенек дальнейшего движения, россиянам нужен захват Славянска, в основном – Райгородки. Оттуда начинался водовод, который перебрасывал миллионы тонн воды на водохранилище в Донецке с водоподъемом в 200 метров. На Донбассе нет воды. Поэтому все это движение с Купянском стратегически направлено как раз на захват этого водовода,
– считает Свитан.
Конечно, что окончательная цель – взятие под полный контроль Луганской и Донецкой областей, которые Россия внесла в свою конституцию. Поэтому, по словам полковника запаса ВСУ, это заставляет российское военное командование принимать решение о захвате этих территорий.
Понимая стратегические задачи, оперативно-тактические действия врага, определенную их последовательность, украинское командование, как подытожил Свитан, выстроило довольно эффективную тактику обороны. Ключевой задачей которой является максимальное уничтожение личного состава противника, который наступает, из-за чего и несет большие потери.
Что происходит возле Купянска: смотрите на карте
Какая сейчас ситуация в Купянске?
В начале января начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские захватчики оказались заблокированными в Купянске без возможности поставки провизии и БК, эвакуации раненых. Он рассказал, что по состоянию на 3 января там оставалось ориентировочно 100 российских бойцов.
- Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заверил, что сейчас тактическая инициатива перешла к СОУ. Он отметил, что украинские силы максимально давят на врага на правобережной Купянщине и прогнозирует, что скоро его оттуда наши воины окончательно выжмут. Относительно левобережья, там ситуация не изменилась.