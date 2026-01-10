Про це в телеетері повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Ворог намагається форсувати річку Оскіл: що відомо?

За словами речника, росіяни активно тиснуть на східному березі Осколу, намагаючись зайняти позиції Сил оборони. В межах Куп'янська річка Оскіл не становить суттєвої перешкоди та фактично не впливає на перебіг бойових дій, оскільки українські сили контролюють обидва її берега.

Водночас дещо складніша ситуація складається північніше Куп'янська. Там росіяни намагаються скористатись погодними умовами, періодично здійснюючи спроби форсування річки.

Коли на річці з'являється крига, вони намагаються переправлятися, і, на жаль, інколи це їм вдається,

– додав він.

Та попри це, за інформацією Трегубова, загальна обстановка на північ від Куп'янська залишається значно спокійнішою.

Навіщо росіянам Куп'янськ?