Про це у розмові з 24 Каналом розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, наголосивши, що відбувається із житловою забудовую, зокрема у Донецькій області. Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія перекидає додаткові резерви до Покровська, а також намагається знайти вразливі відтинки в українській обороні.

Якою зброєю окупанти гатять по містах на Покровському напрямку?

Черняк наголосив, що по містах і містечках, що перебувають у сірій зоні на Покровському напрямку – доволі далеко від лінії бойових зіткнень, – противник вже давно почав завдавати вогневе ураження.

"На Добропільському напрямку до битви за місто Добропілля умовно ще доволі далеко. Але населені пункти, які, здавалося, розташовані за ним, тобто ближче до тилу, вже майже повністю знищені. Вони вже не придатні для життя", – підкреслив офіцер бригади "Рубіж".

Зверніть увагу! Українські бійці з батальйонів 7 корпусу ШР ДШВ на Покровському напрямку "за добу зачистили майже 900 метрів території". Військові наголосили, що ця операція відбулась у межах "планової роботи з покращення тактичного положення" та зниження активності окупантів.

Це відбувається тому, що противник надзвичайно збільшив дальність роботи своїх FPV-дронів і взагалі БпЛА-сегменту. Також активно застосовуються КАБи, ФАБи, але їх ворог запускає, за його словами, по пріоритетних цілях.

Проте дрібними дронами росіяни цілять практично у кожну будівлю в містах і містечках. Це – одна з тактик противника щодо знищення взагалі логістичного забезпечення Сил оборони України на Покровському напрямку,

– зауважив Володимир Черняк.

Противник прагне зробити так, на думку офіцера бригади "Рубіж", щоб всі населені пункти, навіть на доволі великій відстані від лінії бойового зіткнення, були максимально непридатні для того, щоб там в принципі існувало якесь життя. І росіяни цим посилено займаються ще з травня 2025 року.

Що відбувається на різних напрямках у Донецькій області?