Відповідну заяву зробили в турецькому Міноборони, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Актуально У Польщі знайшли, ймовірно, уламки дрона
Що відомо про збиття безпілотника над Чорним морем?
За інформацією відомства, повітряну ціль, яка наближалася до турецького повітряного простору з боку Чорного моря, виявили та взяли під контроль у межах стандартних процедур спостереження.
Для гарантування безпеки в небо підняли винищувачі F-16, які перебувають під національним і натівським управлінням.
Після ідентифікації було встановлено, що йдеться про безпілотник, який вийшов з-під контролю. З метою запобігання можливим загрозам апарат уразили та збили в безпечному районі, подалі від населених пунктів.
У Міноборони Туреччини наголосили, що всі дії були здійснені виключно для захисту повітряного простору країни.
Де ще фіксували чужі дрони останнім часом?
На початку листопада Шведське управління цивільної авіації повідомило про появу невідомих безпілотників у повітряному просторі країни. Через можливу загрозу аеропорт Гетеборг-Ландветтер тимчасово зупинив роботу.
У Нідерландах 21 листопада невідомі дрони помітили над авіабазою Волкель. По них відкрили вогонь, однак збити апарати не вдалося – після обстрілу вони зникли. А вже наступного дня безпілотники зафіксували також поблизу аеропорту Ейндховена, що призвело до тимчасового припинення авіаруху.
Крім того, увечері 1 грудня чотири невідомі дрони помітили на маршруті літака президента України Володимира Зеленського під час його перельоту до Ірландії. Вони порушили заборону на польоти в повітряному просторі країни, однак ірландські Сили оборони ухвалили рішення не збивати безпілотники.