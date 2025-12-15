Відповідну заяву зробили в турецькому Міноборони, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що відомо про збиття безпілотника над Чорним морем?

За інформацією відомства, повітряну ціль, яка наближалася до турецького повітряного простору з боку Чорного моря, виявили та взяли під контроль у межах стандартних процедур спостереження.

Для гарантування безпеки в небо підняли винищувачі F-16, які перебувають під національним і натівським управлінням.

Після ідентифікації було встановлено, що йдеться про безпілотник, який вийшов з-під контролю. З метою запобігання можливим загрозам апарат уразили та збили в безпечному районі, подалі від населених пунктів.

У Міноборони Туреччини наголосили, що всі дії були здійснені виключно для захисту повітряного простору країни.

Де ще фіксували чужі дрони останнім часом?

  • На початку листопада Шведське управління цивільної авіації повідомило про появу невідомих безпілотників у повітряному просторі країни. Через можливу загрозу аеропорт Гетеборг-Ландветтер тимчасово зупинив роботу.

  • У Нідерландах 21 листопада невідомі дрони помітили над авіабазою Волкель. По них відкрили вогонь, однак збити апарати не вдалося – після обстрілу вони зникли. А вже наступного дня безпілотники зафіксували також поблизу аеропорту Ейндховена, що призвело до тимчасового припинення авіаруху.

  • Крім того, увечері 1 грудня чотири невідомі дрони помітили на маршруті літака президента України Володимира Зеленського під час його перельоту до Ірландії. Вони порушили заборону на польоти в повітряному просторі країни, однак ірландські Сили оборони ухвалили рішення не збивати безпілотники.