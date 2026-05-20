Международная группа исследователей обнаружила в современном Кот-д'Ивуаре доказательства того, что люди обитали в густых тропических лесах примерно 150 тысяч лет назад. Это открытие, опубликованное в журнале Nature, кардинально меняет представление о ранней истории Homo sapiens и доказывает, что наш вид значительно раньше приспособился к сложным природным условиям, чем предполагали ученые. Об этом пишет Science Daily.

Смотрите также Реки мира начали "задыхаться" – исследование показало тревожную тенденцию

Действительно ли древние люди могли жить в непроходимых тропических лесах?

В течение десятилетий среди антропологов доминировало мнение, что первые представители Homo sapiens преимущественно жили в открытых саваннах, прибрежных районах или на лугах, где было легче добывать пищу и ориентироваться в пространстве. Плотные влажные тропические леса считались слишком сложной средой для ранних людей из-за густой растительности, тяжелый доступ к ресурсам и непростые климатические условия.

Однако новое исследование демонстрирует совсем другую картину. История открытия началась еще в 1980-х годах, когда профессор Йоде Геде из Университета Феликса Уфуэ-Буаньи участвовал в совместной ивуарийско-советской археологической экспедиции. Тогда на участке Бете I исследователи нашли каменные орудия, спрятанные глубоко под слоями почвы.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В то время ученые не имели технологий, которые позволили бы точно определить возраст находок или реконструировать среду, в которой жили древние люди. Спустя десятилетия международная команда вернулась к этому месту, используя современные методы датировки.

"С помощью профессора Геде мы смогли найти первоначальный раскоп и повторно исследовать его, используя самые современные методы, которых не существовало 30 – 40 лет назад", – объяснил доктор Джеймс Блинкхорн из Ливерпульского университета и Института геоантропологии Макса Планка.

Это стало особенно важным, поскольку после завершения новых раскопок территория была разрушена из-за горнодобывающей деятельности. Собранные данные теперь фактически являются уникальным архивом утраченного памятника.

Как удалось доказать возраст поселения?

Для определения возраста археологи применили сразу несколько независимых методов анализа, в частности оптически стимулированную люминесценцию и электронный спиновый резонанс.

Как говорится в исследовании журнала Nature, оба подхода показали одинаковый результат – люди находились на этой территории около 150 тысяч лет назад. Чтобы понять, какой была окружающая среда в тот период, ученые проанализировали пыльцу, фитолиты – микроскопические кремниевые структуры, которые оставляют растения, – а также химические следы в осадочных породах.

Все результаты указали на то, что местность уже тогда была влажным густым тропическим лесом, а не открытой саванной или переходной лесостепной зоной.

Образцы содержали растительные воски и пыльцу, характерные именно для западноафриканских дождевых лесов, тогда как пыльцы трав было крайне мало. Это означает, что люди жили не на окраине лесного массива, а непосредственно внутри большой лесной экосистемы.

Новый рекорд для археологии?

До этого момента древнейшие подтвержденные свидетельства проживания людей в тропических лесах Африки датировались лишь 18 тысяч лет назад. Мировой рекорд принадлежал Юго-Восточной Азии, где доказательства жизни людей в подобной среде оценивали примерно в 70 тысяч лет.

"До нашего исследования древнейшие надежные доказательства проживания людей в африканских тропических лесах датировались примерно 18 тысячами лет назад, а древнейшие доказательства в мире происходили из Юго-Восточной Азии и были возрастом около 70 тысяч лет", – отметила ведущий автор исследования доктор Эслем Бен Арус.

По ее словам, новая находка более чем вдвое отодвигает временную границу освоения таких сред.

Что это меняет в понимании эволюции?

Открытие подтверждает все более популярную среди ученых идею, что эволюция Homo sapiens не происходила в одной конкретной среде. Вместо этого разные человеческие популяции могли развиваться параллельно в различных экосистемах – от пустынь и морских побережий до густых тропических лесов.

"Совокупность доказательств неоспоримо показывает, что экологическое разнообразие лежит в основе истории нашего вида", – подчеркнула профессор Элеанор Скерри, старший автор исследования.

По ее словам, это свидетельствует о сложной истории разделенных популяций, которые жили в разных регионах и приспосабливались к различным условиям. Это также может объяснить, почему именно Homo sapiens смог распространиться по всей планете, тогда как другие человеческие виды постепенно исчезли.

Леса могут скрывать еще больше тайн?

Археологи отмечают, что тропические леса остаются одной из наименее исследованных сред для поиска следов древних людей. Из-за высокой влажности, кислотности почв и быстрого разрушения органических материалов кости и другие остатки здесь почти не сохраняются. Именно поэтому многие свидетельства могли просто исчезнуть бесследно.

Ученые предполагают, что в Африке могут существовать еще более старые стоянки людей, которые только ждут открытия.

Исследование, профинансировано Обществом Макса Планка и Фондом Лики, открывает новое направление для археологии и ставит новые вопросы о том, как давно люди начали менять тропические экосистемы через охоту, использование огня и управления растительностью.