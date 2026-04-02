Дослідники виявили, що всього одна група пасажирів суттєво впливає на безпеку усього рейсу у надзвичайних ситуаціях – і це літні люди. Виявляється, від їхнього розміщення залежить, наскільки швидко вдасться провести евакуацію усіх людей на борту, пише Express.

Цікаво За що можуть "завернути" на кордоні з Польщею: зробити цю помилку легко

Чому літніх людей експерти радять садити окремо в літаках?

Сучасні літаки розроблені таким чином, аби повну евакуацію пасажирів у випадку надзвичайної ситуації можна було провести всього за 90 секунд. Втім, цей час змінюється, якщо на борту є чимало літніх людей і вони розміщені невдало.

Дослідницька група пояснила у журналі AIP Advances, що "високий відсоток людей похилого віку та погані місця для сидіння призвели до збільшення часу евакуації та нерівномірного використання виходів".

Висновки прості: розміщувати пасажирів у літаку слід з урахуванням їхнього віку, і тоді проблем під час евакуації вдасться уникнути. А для того, щоб визначити, наскільки сильно на швидкість евакуації впливає розміщення пасажирів, науковці з Університету Сіднея та Калгарі провели 27 симуляцій евакуації, пише The Sun.



Розміщення літніх людей у літаку має велике значення / Фото Pexels

Для цього вони використали два пожежні двигуни на Airbus A320 – одному з найбільш поширених літаків у світі. І моделювання поведінки пасажирів показало, що залежно від розміщення літніх людей час, що потрібний на евакуацію, коливався від 141 секунди до 218,5 секунд – що в умовах реальної відмови двигунів становить велику різницю.

Вчені для зменшення ризиків пропонують розподіляти літніх мандрівників з обмеженими можливостями пересування по різних частинах салону – втім, це означає, що родинам і парам, що подорожують разом, доведеться сидіти окремо.

Ми сподіваємося, що ці висновки допоможуть авіакомпаніям проактивно зменшувати ризики,

– поділився один з вчених.

Що ще слід знати перед польотом літаком?