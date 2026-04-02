Исследователи обнаружили, что всего одна группа пассажиров существенно влияет на безопасность всего рейса в чрезвычайных ситуациях – и это пожилые люди. Оказывается, от их размещения зависит, насколько быстро удастся провести эвакуацию всех людей на борту, пишет Express.

Почему пожилых людей эксперты советуют сажать отдельно в самолетах?

Современные самолеты разработаны таким образом, чтобы полную эвакуацию пассажиров в случае чрезвычайной ситуации можно было провести всего за 90 секунд. Впрочем, это время меняется, если на борту есть немало пожилых людей и они размещены неудачно.

Исследовательская группа объяснила в журнале AIP Advances, что "высокий процент пожилых людей и плохие места для сидения привели к увеличению времени эвакуации и неравномерного использования выходов".

Выводы просты: размещать пассажиров в самолете следует с учетом их возраста, и тогда проблем во время эвакуации удастся избежать. А для того, чтобы определить, насколько сильно на скорость эвакуации влияет размещение пассажиров, ученые из Университета Сиднея и Калгари провели 27 симуляций эвакуации, пишет The Sun.



Размещение пожилых людей в самолете имеет большое значение

Для этого они использовали два пожарных двигателя на Airbus A320 – одном из самых распространенных самолетов в мире. И моделирование поведения пассажиров показало, что в зависимости от размещения пожилых людей время, что требуется на эвакуацию, колебалось от 141 секунды до 218,5 секунд – что в условиях реального отказа двигателей составляет большую разницу.

Ученые для уменьшения рисков предлагают распределять пожилых путешественников с ограниченными возможностями передвижения по разным частям салона – впрочем, это означает, что семьям и парам, путешествующим вместе, придется сидеть отдельно.

Мы надеемся, что эти выводы помогут авиакомпаниям проактивно уменьшать риски,

– поделился один из ученых.

