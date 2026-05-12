Як пояснює видання In Poland, за деякі дії можна отримати не лише штраф, а й кримінальну відповідальність.

Дивіться також Не як в Україні: які правила діють для електросамокатів у Німеччині

Що заборонено робити на балконах у Польщі?

Квіти на балконі

Квіткові горщики – одна з найпоширеніших прикрас балконів у Польщі. Проте закон вимагає, щоб вони не створювали небезпеки для перехожих і сусідів. У Польщі горщики рекомендують встановлювати лише з внутрішньої сторони балкона. Якщо предмет упаде вниз або створить ризик падіння, це можуть трактувати як загрозу безпеці інших людей.

Цікаво! Відповідно до статті 75 Кодексу про дрібні правопорушення Польщі, за створення небезпеки передбачено штраф до 500 злотих. Якщо ж унаслідок падіння горщика хтось постраждає, справа може перейти в кримінальну площину.

Ще одна поширена проблема – вода, яка стікає на фасад будинку або балкони сусідів знизу. У Польщі такий полив можуть розцінити як порушення громадського порядку або створення незручностей для інших мешканців. Якщо сусіди поскаржаться, власнику квартири також може загрожувати штраф. Особливо конфліктними стають ситуації влітку, коли надмірний полив псує фасади або сушіння білизни на нижніх поверхах.

Барбекю на балконі

Хоча польське законодавство прямо не забороняє гриль на балконі, правила пожежної безпеки фактично роблять це дуже ризикованим. Постанова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі забороняє дії, які можуть спричинити пожежу в багатоквартирному будинку.

Через це використання відкритого вогню на балконі можуть визнати небезпечним. За смаження барбекю на балконі можуть виписати штраф до 500 злотих. Якщо ж станеться пожежа або постраждають люди, відповідальність може настати вже за статтею 163 Кримінального кодексу Польщі – аж до 12 років позбавлення волі.



Барбекю на балконі може спричинити пожежу / Фото Pexels

Куріння на балконі

Формально курити на власному балконі в Польщі не заборонено. Однак якщо дим регулярно потрапляє до квартир сусідів і вони подають скарги, це можуть трактувати як порушення порядку та спокою мешканців. У крайніх випадках справа може завершитися штрафом до 5000 злотих, обмеженням волі або арештом.

Гучна музика і шум

Балкон у Польщі не вважається "зоною без правил". Гучні вечірки, музика, крики чи шум у пізній час можуть кваліфікувати як порушення громадського порядку. Поліція має право накласти штраф до 500 злотих, особливо якщо сусіди неодноразово скаржаться на шум.



Вечірки на балконах Польщі також можуть бути заборонені / Фото Unsplash

У житлових комплексах можуть бути додаткові заборони Окрім загальнодержавних норм, у Польщі багато житлових кооперативів і ОСББ запроваджують власні правила користування балконами. Наприклад, окремі будинки можуть:

повністю забороняти грилі,

обмежувати сушіння білизни,

забороняти певні типи конструкцій або навісів,

регулювати рівень шуму після певної години.

Саме тому мешканцям радять уважно ознайомлюватися з внутрішнім регламентом будинку, щоб уникнути конфліктів і штрафів.

Які дивні штрафи існуюють у Польщі?

Раніше ми вже писали, що у Польщі існує чимало правил, за порушення яких можна отримати доволі несподівані штрафи. Частина з них здається дивною для іноземців, але місцева поліція ставиться до таких норм серйозно.

Наприклад, куріння на зупинках громадського транспорту заборонене навіть тоді, коли навколо немає людей чи автобус ще не приїхав. Штраф за це може становити кілька сотень злотих, адже зупинка вважається громадським місцем, де потрібно дбати про комфорт інших пасажирів.