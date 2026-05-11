Коконат-Гроув сейчас – это некий элитный анклав, ставший невероятно привлекательным для миллиардеров и состоятельных переселенцев. Он уединенный и сохраняет элементы исторической застройки и "сельской атмосферы" (что очень важно для богатых покупателей) – но в то же время расположен недалеко от деловых центров Майами, пишет Business Insider.

Чем интересен Коконат-Гроув в Майами?

Одни сверхбогатые американцы, например Джефф Безос и Марк Цукерберг, покупают себе целые частные острова – а вот другие (Ларри Пейдж, Кен Гриффин) пустили корни в прибрежном районе залива Бискейн, отличающийся долгой историей и спокойной, практически семейной атмосферой.

Ранее Коконат-Гроув был местом для протестов хиппи и собраний художников и художников, но сейчас жизнь там определяется мегаяхтами, ресторанами со звездами Мишлен и частными школами, где всего за один год обучения платят более 50 000 долларов.

Район основали в 1870-х годах и он является одним из древнейших в Южной Флориде. Название происходит от ранних кокосовых рощ, что росли там и привлекали первых поселенцев. Но вид и невероятная природа – это не единственные факторы, привлекавшие людей: достаточно высокое расположение Коконат-Гроув на хребте залива Бискейн обеспечивало определенную защиту от природных стихий.



Миллиардеры переезжают в один район в Майами / Фото Pexels

Уже в 1960-х годах район стал одним из самых известных богемных анклавов Майами – это было сердце движения хиппи в городе, и уже через тридцать лет район начал привлекать первых известных жителей – Сильвестра Сталлоне и Мадонну. И уже к 2010-м годам там поселилось целое поколение звезд, в том числе и Леброн Джеймс.

Почему миллиардеры едут именно туда?

Флорида – это один из девяти штатов США, не имеет налога на прибыль штата – и именно это привлекает туда самых богатых людей страны. Особенно эффективно переезжают некоторые богачи на фоне того, что в Калифорнии и Нью-Йорке рассматривают предложения об увеличении налогообложения для сверхбогатых, пишет New York Times.

Но переезжают не только сверхбогатые – обычные американцы также мигрируют, вот только за границу.