Голова ДМС Наталія Науменко розповіла, що все більше країн запроваджують певні обмеження для українців: наприклад, вже не вийде так легко переїхати до іншої країни-члена ЄС, якщо був тимчасовий захист деінде. Окрім того, зацікавленість у поверненні українців додому в Європі тільки росте, пише "Главком".

Цікаво Іспити з польської для іноземців будуть проводити по-новому: ось що зміниться

Чому українців можуть повернути з ЄС до України?

Українців зараз повертають за процедурою реадмісії – тобто міжнародної угоди, що передбачає повернення громадян, які незаконно перебувають за кордоном.

У нас досить багато запитів від європейських країн (Польщі, Чехії, Німеччини) щодо повернення наших громадян – і чоловіків, і жінок – до України. В цьому плані ми вже спостерігаємо серйозну динаміку,

– заявила Науменко.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Втім, голова ДМС також зауважила, що загального рішення ЄС щодо громадян України наразі немає. Вже з 2024 року спостерігається поступове зростання кількості запитів щодо повернення українців – зокрема і як порушників міграційного законодавства.

Особливо ймовірність реадмісії стосується людей, що перетнули кордон незаконно. Відтак, повернути можуть:

українців, що потрапили до Європи поза пунктами пропуску, до прикладу, перепливли Тису;

люди, що не продовжили чи не оформили документи на легальне проживання у ЄС;

українці, що порушили закон на території ЄС.

Статистика Державної прикордонної служби тим часом показує оптимістичні дані – починається повернення українців. Наприклад, тільки торік сальдо перетинів державного кордону українцями було від'ємним, але вже навесні 2026 вона змінилася: більше людей в'їжджають в Україну, ніж виїжджають.

Втім, важливо розуміти, що цифри у статистиці не відображають кількість людей, що виїхали чи заїхали в Україну, а лише кількість перетинів кордону – а одна людина може їхати й повертатися неодноразово.

Що буде після 2027 року?

Наразі тимчасовий захист продовжений офіційно до 4 березня 2027 року – і чимало українців, що живуть у Європі, дуже сильно переймаються щодо того, що ж буде з легальністю проживання за кордоном згодом. Наразі у ЄС ще не визначилися, чи варто продовжувати тимчасовий захист, та спецпосланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон повідомила, що, скоріш за все, статус буде діяти ще принаймні рік, до 2028.