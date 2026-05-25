Виявляється, в Іспанії можна поїхати у відпустку на тиждень, а після повернення виявити, що ваша квартира вже зайнята зовсім іншими людьми – і зробити з цим практично нічого неможливо, повідомляє mariel.le.mari.

Хто такі окупаси в Іспанії?

Окупаси в Іспанії – це люди, що незаконно заселяються в чужі квартири по всій країні. Вони швидко замінюють замки, розкладають свої речі, і виселити їх завдяки одному іспанському закону дуже непросто.

Суд іде роками, власник без квартири місяцями, іноді роками платить іпотеку за житло, в якому живуть чужі люди. Це не кіно, це реальність,

– поділилася дівчина.

Тож власники нерухомості в Іспанії мають стежити за своїм житлом дуже уважно: перевіряти, чи захищені усі входи, встановлювати сигналізацію тощо. Єдиний спосіб виселити окупасів швидко – це звернутися в поліцію протягом 48 годин. Якщо вдасться швидко довести право власності на квартиру, незаконних мешканців швидко виселять. Інакше ж суди справді можуть тягнутися довго, пише Idealista.

Дуже часто окупасами стає молодь – люди віком від 18 до 24 років. Через високі ціни на оренду житла чимало з них не можуть собі дозволити власну квартиру. Окрім того, саме в Іспанії сепарація від батьків відбувається найпізніше – дуже велика частка молодих людей саме через проблеми з фінансами живе разом з батьками до 30 років чи навіть довше.

Я досі не можу зрозуміти, як таке можливо. Якщо живеш в Іспанії, або плануєш, це треба знати,

– додала блогерка.

Що ще потрібно знати перед переїздом до Іспанії?

Окупаси – це не єдина проблема з іспанськими квартирами. Українка також поділилася, що опалення в них немає взагалі – а це означає, що взимку на вулиці часто тепліше, ніж в приміщенні. Окрім того, через високу вологість пліснява з'являється просто повсюди – на вікнах, меблях та стінах.

А ось про який нюанс чимало людей навіть не здогадуються до переїзду – це таргани, яких в Іспанії також неймовірно багато.