Об этом заявил глава Минсоца Денис Улютин, подчеркнув, что стратегия охватывает все ключевые вызовы, с которыми сталкиваются ВПЛ.

Что предусматривает стратегия?

Как отметил Денис Улютин, самый большой запрос среди ВПО – это жилье. В этом контексте стоит дать людям возможность иметь собственное жилье, а не постоянно находиться в местах временного проживания. Кроме того, новый блок о возвращении украинцев из-за рубежа имеет целью избежать напряженности между ВПЛ и теми, кто возвращается домой, а также способствовать плавной интеграции граждан в общество.

Основные направления работы Минсоцполитики:

ІТ-составляющая: создание специального веб-ресурса для ВПЛ с пошаговыми инструкциями – самодекларирования об эвакуации, перечень МТП, где можно остановиться, и блок реинтеграции.

создание специального веб-ресурса для ВПЛ с пошаговыми инструкциями – самодекларирования об эвакуации, перечень МТП, где можно остановиться, и блок реинтеграции. Жилищные программы: субвенция 1,5 миллиарда гривен на обустройство временного жилья, поддержанное проживание и приобретение домов в сельской местности для ВПЛ.

субвенция 1,5 миллиарда гривен на обустройство временного жилья, поддержанное проживание и приобретение домов в сельской местности для ВПЛ. Льготное кредитование для ВПЛ: государство компенсирует 70% первого взноса и ежемесячных платежей в первый год, а также до 40 тысяч гривен расходов на сопутствующие услуги при оформлении кредита.



Что предусматривает стратегия для ВПЛ

Кто вернется домой?

По данным Центра экономической стратегии (ЦЭС), менее половины из 5,6 миллионов украинских беженцев за рубежом планируют возвращаться. По разным сценариям после завершения войны за рубежом могут остаться 1,7 – 2,7 миллиона граждан, что углубит демографический кризис и старение населения в Украине.

Больше всего склонны возвращаться:

Классические военные беженцы – 64% точно или скорее вернутся;

Лица с сильной связью с Украиной – 51% точно или скорее вернутся;

Экономически уязвимые (женщины или одинокие матери) – 28% точно или скорее вернутся;

Молодежь до 35 лет, которая строит новую жизненную траекторию – 12% точно или скорее вернутся.

Новые инициативы правительства должны помочь уменьшить социальное напряжение и обеспечить комфортное возвращение граждан, одновременно поддерживая ВПО и интеграцию в общины.

