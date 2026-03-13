С 2022 года больше всего украинцев получили временную защиту в Германии, Польше и Чехии, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Где в Европе сейчас больше всего украинцев?
Только в 2025 году в Европе приняли 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты для граждан Украины – а это на 14% меньше, чем в прошлом году. Ключевым фактором, влияющим на решение беженцев по возвращению на Родину, по словам заместителя Министра социальной политики, семьи и единства Илоны Гавронской, является ситуация с безопасностью.
Сейчас больше всего украинцев есть в таких странах:
- Германия – 1 260 230 человек;
- Польша – 965 990 человек;
- Чехия – 397 185 человек.
В то же время Украина уже сейчас вместе с международными партнерами работает над инструментами, которые помогут поддерживать связь с украинцами за рубежом и готовиться к возможному возвращению. В частности, речь идет о развитии Сети единства, открытие Центров и пространств единства, а также запуск цифровой платформы,
– написали в министерстве.
А спецпосланница Еврокомиссии по вопросам украинцев в ЕС недавно заявила, что не думает, что режим временной защиты будет продлен после 2027 года, пишет DW. Зато в Европейском Союзе обсуждают о переходе беженцев к другим статусам.
И самим украинцам уже также нужно думать о легальных способах находиться в странах Европы после завершения временной защиты – это могут быть рабочие, учебные визы, или разрешения на проживание, выданные национальными правительствами.
Что еще нужно знать украинцам за рубежом?
В Молдове мошенники пытаются выманить из украинцев деньги за "продление" временной защиты. В правительстве страны предупредили не заходить на подозрительные сайты и пользоваться только официальными ресурсами.
Кроме того, исследования показывают, что менее половины украинцев, выехавших за границу из-за войны, планируют возвращаться в Украину.