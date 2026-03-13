С 2022 года больше всего украинцев получили временную защиту в Германии, Польше и Чехии, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Интересно Для украинцев в Польше действуют новые правила: на выезд дают всего 30 дней

Где в Европе сейчас больше всего украинцев?

Только в 2025 году в Европе приняли 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты для граждан Украины – а это на 14% меньше, чем в прошлом году. Ключевым фактором, влияющим на решение беженцев по возвращению на Родину, по словам заместителя Министра социальной политики, семьи и единства Илоны Гавронской, является ситуация с безопасностью.

Сейчас больше всего украинцев есть в таких странах:

Германия – 1 260 230 человек;

Польша – 965 990 человек;

Чехия – 397 185 человек.

В то же время Украина уже сейчас вместе с международными партнерами работает над инструментами, которые помогут поддерживать связь с украинцами за рубежом и готовиться к возможному возвращению. В частности, речь идет о развитии Сети единства, открытие Центров и пространств единства, а также запуск цифровой платформы,

– написали в министерстве.

А спецпосланница Еврокомиссии по вопросам украинцев в ЕС недавно заявила, что не думает, что режим временной защиты будет продлен после 2027 года, пишет DW. Зато в Европейском Союзе обсуждают о переходе беженцев к другим статусам.

И самим украинцам уже также нужно думать о легальных способах находиться в странах Европы после завершения временной защиты – это могут быть рабочие, учебные визы, или разрешения на проживание, выданные национальными правительствами.

Что еще нужно знать украинцам за рубежом?