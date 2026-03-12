Документ, отменяющий решение о преференциях для украинских беженцев, президент Польши Кароль Навроцкий подписал еще 19 февраля, пишет Polska agencja prasowa. А вот действовать он начал с 5 марта 2026 года.

Что изменилось для украинцев в Польше?

Уже с марта 2026 года в Польше граждан Украины рассматривают наравне с другими иностранцами. И согласно общим правилам, лицо, которому отменили вид на жительство или отказали в предоставлении статуса беженца, вынуждено покинуть страну в течение 30 календарных дней.

А вот игнорирование этого требования грозит принудительной депортацией, а также запретом въезда во всю Шенгенскую зону на достаточно длительный период. Нарушителей будут вносить в общеевропейскую информационную систему.

Но это не единственное изменение, что ожидает украинцев, пишет "Эксперт". В частности, ожидать стоит и сокращение выплат и ограничения поддержки. Вот основные нововведения:

срок подачи заявления на регистрацию PESEL UKR сокращен до 30 дней после въезда в Польшу;

социальные выплаты тесно привязаны к уровню интеграции украинцев – обучения или трудоустройства;

финансовую поддержку на жилье и питание сохраняют за собой только наиболее уязвимые категории населения.

Но несмотря на отмену спецзакона, украинцы все еще имеют право легально находиться в Польше до 4 марта 2027 года, пока будет продолжаться временная защита в ЕС.

Что еще следует знать украинцам в Польше?