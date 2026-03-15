Про це заявив очільник Мінсоцу Денис Улютін, підкресливши, що стратегія охоплює всі ключові виклики, з якими стикаються ВПО.

Що передбачає стратегія?

Як зазначив Денис Улютін, найбільший запит серед ВПО – це житло. У цьому контексті варто дати людям можливість мати власне житло, а не постійно перебувати у місцях тимчасового проживання. Крім того, новий блок про повернення українців з-за кордону має на меті уникнути напруженості між ВПО та тими, хто повертається додому, а також сприяти плавній інтеграції громадян у суспільство.

Основні напрямки роботи Мінсоцполітики:

ІТ-складова: створення спеціального вебресурсу для ВПО з покроковими інструкціями – самодекларування про евакуацію, перелік МТП, де можна зупинитися, та блок реінтеграції.

створення спеціального вебресурсу для ВПО з покроковими інструкціями – самодекларування про евакуацію, перелік МТП, де можна зупинитися, та блок реінтеграції. Житлові програми: субвенція 1,5 мільярда гривень на облаштування тимчасового житла, підтримане проживання та придбання будинків у сільській місцевості для ВПО.

субвенція 1,5 мільярда гривень на облаштування тимчасового житла, підтримане проживання та придбання будинків у сільській місцевості для ВПО. Пільгове кредитування для ВПО: держава компенсує 70% першого внеску та щомісячних платежів у перший рік, а також до 40 тисяч гривень витрат на супутні послуги при оформленні кредиту.



Що передбачає стратегія для ВПО

Хто повернеться додому?

За даними Центру економічної стратегії (ЦЕС), менше половини з 5,6 мільйонаукраїнських біженців за кордоном планують повертатися. За різними сценаріями після завершення війни за кордоном можуть залишитися 1,7 – 2,7 мільйона громадян, що поглибить демографічну кризу та старіння населення в Україні.

Найбільше схильні повертатися:

Класичні воєнні біженці – 64% точно або скоріш повернуться;

Особи зі сильним зв'язком з Україною – 51% точно або скоріш повернуться;

Економічно вразливі (жінки або одинокі матері) – 28% точно або скоріш повернуться;

Молодь до 35 років, яка будує нову життєву траєкторію – 12% точно або скоріш повернуться.

Нові ініціативи уряду мають допомогти зменшити соціальне напруження та забезпечити комфортне повернення громадян, одночасно підтримуючи ВПО та інтеграцію у громади.

