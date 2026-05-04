Як мовиться на сайті уряду Польщі, українці можуть подати заявку на карту CUKR вже з 4 травня.
Хто має право подати заявку?
Податися на карту CUKR можуть українці та члени їхніх сімей (зокрема подружжя), якщо вони одночасно відповідають таким умовам:
- мають дійсний номер PESEL UKR на момент подання заявки;
- мали дійсний PESEL UKR станом на 4 червня 2025 року;
- матимуть дійсний PESEL UKR на момент видачі карти;
- безперервно перебувають у статусі UKR щонайменше 365 днів.
Заяви приймаються лише онлайн через спеціальний сервіс MOS, що дозволяє уникнути черг і особистих візитів до установ.
У скільки це обійдеться?
Вартість оформлення Попри безкоштовний доступ до системи подання, заявникам доведеться сплатити:
- 340 злотих – гербовий збір;
- 100 злотих – за виготовлення карти.
Кому можуть відмовити?
Як зазначає In Poland, карту CUKR не видадуть, якщо:
- заявник внесений до списку небажаних іноземців у Польщі;
- у Шенгенській інформаційній системі є запис про відмову у в'їзді чи перебуванні;
- існують підстави, пов'язані з національною безпекою, обороною або громадським порядком.
Які переваги дає карта CUKR?
Раніше ми пояснювали, що отримання карти відкриває низку можливостей:
- легальне проживання у Польщі до 3 років;
- робота без додаткових дозволів;
- право вести бізнес на рівних умовах із громадянами Польщі;
- подорожі країнами Шенгену до 90 днів протягом 180-денного періоду (за наявності паспорта).
Також період перебування за картою CUKR зараховується до стажу, необхідного для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.