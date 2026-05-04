Як мовиться на сайті уряду Польщі, українці можуть подати заявку на карту CUKR вже з 4 травня.

Хто має право подати заявку?

Податися на карту CUKR можуть українці та члени їхніх сімей (зокрема подружжя), якщо вони одночасно відповідають таким умовам:

  • мають дійсний номер PESEL UKR на момент подання заявки;
  • мали дійсний PESEL UKR станом на 4 червня 2025 року;
  • матимуть дійсний PESEL UKR на момент видачі карти;
  • безперервно перебувають у статусі UKR щонайменше 365 днів.

Заяви приймаються лише онлайн через спеціальний сервіс MOS, що дозволяє уникнути черг і особистих візитів до установ.

У скільки це обійдеться?

Вартість оформлення Попри безкоштовний доступ до системи подання, заявникам доведеться сплатити:

  • 340 злотих – гербовий збір;
  • 100 злотих – за виготовлення карти.

Фото Pexels

Кому можуть відмовити?

Як зазначає In Poland, карту CUKR не видадуть, якщо:

  • заявник внесений до списку небажаних іноземців у Польщі;
  • у Шенгенській інформаційній системі є запис про відмову у в'їзді чи перебуванні;
  • існують підстави, пов'язані з національною безпекою, обороною або громадським порядком.

Які переваги дає карта CUKR?

Раніше ми пояснювали, що отримання карти відкриває низку можливостей:

  • легальне проживання у Польщі до 3 років;
  • робота без додаткових дозволів;
  • право вести бізнес на рівних умовах із громадянами Польщі;
  • подорожі країнами Шенгену до 90 днів протягом 180-денного періоду (за наявності паспорта).

Також період перебування за картою CUKR зараховується до стажу, необхідного для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.