Как говорится на сайте правительства Польши, украинцы могут подать заявку на карту CUKR уже с 4 мая.

Кто имеет право подать заявку?

Податься на карту CUKR могут украинцы и члены их семей (в частности супруги), если они одновременно соответствуют следующим условиям:

имеют действительный номер PESEL UKR на момент подачи заявки;

имели действительный PESEL UKR по состоянию на 4 июня 2025 года;

будут иметь действительный PESEL UKR на момент выдачи карты;

непрерывно находятся в статусе UKR не менее 365 дней.

Заявления принимаются только онлайн через специальный сервис MOS, что позволяет избежать очередей и личных визитов в учреждения.

Во сколько это обойдется?

Стоимость оформления Несмотря на бесплатный доступ к системе подачи, заявителям придется оплатить:

340 злотых – гербовый сбор;

100 злотых – за изготовление карты.



Кому могут отказать?

Как отмечает In Poland, карту CUKR не выдадут, если:

заявитель внесен в список нежелательных иностранцев в Польше;

в Шенгенской информационной системе есть запись об отказе во въезде или пребывании;

существуют основания, связанные с национальной безопасностью, обороной или общественным порядком.

Какие преимущества дает карта CUKR?

Ранее мы объясняли, что получение карты открывает ряд возможностей:

легальное проживание в Польше до 3 лет;

работа без дополнительных разрешений;

право вести бизнес на равных условиях с гражданами Польши;

путешествия по странам Шенгена до 90 дней в течение 180-дневного периода (при наличии паспорта).

Также период пребывания по карте CUKR засчитывается в стаж, необходимого для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.