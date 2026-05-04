Как говорится на сайте правительства Польши, украинцы могут подать заявку на карту CUKR уже с 4 мая.

Кто имеет право подать заявку?

Податься на карту CUKR могут украинцы и члены их семей (в частности супруги), если они одновременно соответствуют следующим условиям:

  • имеют действительный номер PESEL UKR на момент подачи заявки;
  • имели действительный PESEL UKR по состоянию на 4 июня 2025 года;
  • будут иметь действительный PESEL UKR на момент выдачи карты;
  • непрерывно находятся в статусе UKR не менее 365 дней.

Заявления принимаются только онлайн через специальный сервис MOS, что позволяет избежать очередей и личных визитов в учреждения.

Во сколько это обойдется?

Стоимость оформления Несмотря на бесплатный доступ к системе подачи, заявителям придется оплатить:

  • 340 злотых – гербовый сбор;
  • 100 злотых – за изготовление карты.

Фото Pexels

Кому могут отказать?

Как отмечает In Poland, карту CUKR не выдадут, если:

  • заявитель внесен в список нежелательных иностранцев в Польше;
  • в Шенгенской информационной системе есть запись об отказе во въезде или пребывании;
  • существуют основания, связанные с национальной безопасностью, обороной или общественным порядком.

Какие преимущества дает карта CUKR?

Ранее мы объясняли, что получение карты открывает ряд возможностей:

  • легальное проживание в Польше до 3 лет;
  • работа без дополнительных разрешений;
  • право вести бизнес на равных условиях с гражданами Польши;
  • путешествия по странам Шенгена до 90 дней в течение 180-дневного периода (при наличии паспорта).

Также период пребывания по карте CUKR засчитывается в стаж, необходимого для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.