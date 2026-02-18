Українка в США працювала у великому супермаркеті – і вона помітила, що крадіжки там відбувалися дуже і дуже часто – а протидіяти їм працівникам забороняли, повідомляє olenaspain.

Що слід знати про крадіжки в американських магазинах?

Через те що магазин, в якому працювала українка, дуже великий, в ньому слідкувати за кожним покупцем практично неможливо. Втім, крадіжки в США "переходять усі межі" розуміння жінки – настільки їх багато.

І крадуть часто не дрібнички, а й дороге взуття, косметику та доглядові засоби. Часто українку запитують у коментарях, ви є на товарах у цих магазинах магнітні датчики, та чому вони не спрацьовують?

Так, вони звичайно є – але способів їх зняти дуже багато, і нікого вони не зупиняють. Крадуть цілими сім'ями, взуваються, вдягаються – і що мене найбільше дратує, залишають свої брудні речі та взуття,

– поділилася українка.

Часто людей також цікавить, чому за крадіями не дивляться по камерах спостереження. Втім, і тут все не так просто – адже охоронці дивляться та сповіщають продавців. Ось тільки просять не перешкоджати крадіжці, а навпаки – триматися якомога далі.

Українка розповіла про крадіжки в магазинах США: дивіться відео

Людина, що краде щось в магазині, автоматично вважається небезпечною. Перед вступом на роботу завдання кожного майбутнього працівника – пройти тренінг-навчання. І дуже важливий пункт у ньому – це поводження з крадіями.

Ці люди несуть небезпеку, вони можуть бути озброєні. І спричинивши опір такій людині, ми наражаємо на небезпеку як себе, так і оточуючих покупців,

– розповіла жінка.

Стрілянина у магазинах, за її словами, не є несподіванкою – і сама жінка, коли їй в навушник повідомляють про небезпеку у відділі, вона просто "тікає подалі". Продавці не несуть відповідальності за вкрадений товар – він увесь застрахований. А ось за перешкоджання крадіям якраз можна втрапити у проблеми.

Одна продавчиня в магазині, де працює українка, намагалася зупинити крадія та зачинила перед ним двері – а робити це категорично заборонено, і тоді викликала поліцію.

Ніби звучить правильно, але вона спрацювала не по протоколу: вона мала сповістити головного менеджера, а не викликати поліцію, і тим більше не перешкоджати людині вийти. Тож була звільнена за це,

– додала жінка.

Цікаво! Після пандемії у багатьох магазинах США зафіксували безпрецедентний рівень крадіжок у магазинах, пише CNN. Зокрема, кількість крадіжок у 2023 році збільшилася на 16% порівняно з 2019.

