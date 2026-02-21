Польща та Німеччина – це ті країни, де наразі живе найбільше українських біженців. Але лише одну з цих країн українка Анастасія вважає по-справжньому комфортною для життя, повідомляє anastasiiiiiia123.

В якій країні жити найкомфортніше?

Українка порівняла Польщу та Німеччину за кількома факторами – і завдяки цьому виявила, що одна країна – очевидний фаворит.

Їжа. Тут перевагу українка віддала Польщі.

Тому що в Польщі великий вибір продуктів, є базари, як в Україні,

– поділилася дівчина.

А ось у Німеччині "несмачно – і це факт".

Сфера краси та послуг . Українка переконана, що Польща перемагає і за цим критерієм – адже бачення естетики в поляків таке ж, як і в українців, а ось в Німеччині дівчині за два роки вдалося знайти лише одного косметолога, що їй підходив. Окрім того, про доставку їжі чи продуктів ввечері у Німеччині також можна просто забути.

Квартири. За словами українки, знайти житло складно в обох країнах, тому тут обидві вони отримують нуль балів. Втім, оренда у Польщі обійдеться у 2835 злотих, пише Numbeo. Тим часом за таку ж квартиру у Німеччині потрібно буде віддати 890 євро.

Дитячі садки та школи.

Якби у мене були діти, я б хотіла, аби у дитячий садок чи школу вони ходили в Польщі. 3:0 на користь Польщі,

– додала дівчина.

Медицина. В цьому пункті дівчина віддала перевагу Німеччині – адже там з медичним страхуванням усе лікування та відвідування лікарів буде безплатним.

Українка порівняла життя в Польщі та Німеччині: дивіться відео

Мова . За словами українки, якщо людина не знає ані німецької, ані польської мови, вивчити польську буде в рази простіше.

. За словами українки, якщо людина не знає ані німецької, ані польської мови, вивчити польську буде в рази простіше. Менталітет. Блогерка вважає, що тут "і думати немає чого" – та надала перевагу Польщі.

