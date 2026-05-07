Это вызвало напряженность между странами блока, которые по-разному оценивают риски и последствия такой политики. Об этом пишет Euractiv.

Смотрите также Еще одна страна начала покупать российскую нефть на фоне энергокризиса, – СМИ

Почему количество виз для граждан России выросло несмотря на санкции?

Согласно конфиденциальным данным, которые были распространены среди правительств стран ЕС, в 2025 году граждане России подали более 670 000 заявок на получение шенгенских виз. Это примерно на 8% больше, чем в 2024 году.

Страны Европейского Союза в целом выдали более 620 000 виз, что также демонстрирует рост более чем на 10%. Около 77% всех разрешений приходится на туристические поездки. Второй по популярности категорией остаются поездки к родственникам и друзьям, а также деловые визиты. Это свидетельствует о том, что несмотря на войну против Украины и санкции, спрос на поездки в ЕС среди граждан России остается стабильно высоким.

Больше всего заявок обработали Франция, Италия и Испания. На эти три страны приходится почти три четверти всех обращений россиян в шенгенскую систему. Париж также зафиксировал наибольший рост количества выданных виз – более 23% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом.

Опубликованные данные вызвали напряженность во время закрытых дипломатических встреч в Брюсселе. Часть стран ЕС считает, что продолжение массовой выдачи виз россиянам противоречит политике изоляции Кремля из-за полномасштабной войны против Украины.

Страны Балтии и Северной Европы выступают за максимально жесткие ограничения. Они отмечают, что граждане России не должны пользоваться туристическими преимуществами ЕС, пока идет война. По их мнению, любые послабления подрывают санкционное давление на Москву.

В то же время Франция, Италия и Испания занимают более гибкую позицию. Они аргументируют это экономическими и социальными факторами, а также тем, что полная изоляция населения России может не привести к политическим изменениям в самой стране.

Это не только вопрос миграции, это вопрос стратегического влияния и того, как Европа взаимодействует с российским обществом в долгосрочной перспективе,

– отметил один из дипломатов во время встречи.

Дополнительное напряжение в ЕС вызвал эпизод, когда из одного из официальных отчетов временно исчезли данные по выдаче виз гражданам России. Некоторые государства-члены заявили, что это затрудняет оценку реальной ситуации и политических рисков.

Позже цифры были восстановлены в отдельном техническом документе. Представители Еврокомиссии подтвердили, что странам-членам был предоставлен обновленный обзор визовой статистики за апрель 2025 года.

Что известно о визовой политике ЕС после начала войны?

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Москвой. Также в 2022 году Еврокомиссия рекомендовала странам-членам снизить приоритетность рассмотрения заявок от россиян.

В 2025 году были введены дополнительные ограничения: граждане РФ обязаны подавать новое заявление на каждую поездку в ЕС, без возможности получения долгосрочных многократных виз в большинстве случаев. Это должно было усилить проверки и уменьшить количество поездок.

Несмотря на это, статистика свидетельствует, что механизмы контроля не привели к резкому сокращению потока заявок. Наоборот, в ряде стран наблюдается постепенный рост количества выданных разрешений.

Ожидается, что в ближайшие месяцы вопрос визовой политики снова будет вынесен на обсуждение в институтах ЕС. В частности, рассматривается возможность дальнейших ограничений для отдельных категорий граждан России, включая тех, кто имеет военный опыт.