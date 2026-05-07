Це викликало напруженість між країнами блоку, які по-різному оцінюють ризики та наслідки такої політики. Про це пише Euractiv.

Чому кількість віз для громадян Росії зросла попри санкції?

Згідно з конфіденційними даними, які були розповсюджені серед урядів країн ЄС, у 2025 році громадяни Росії подали понад 670 000 заявок на отримання шенгенських віз. Це приблизно на 8% більше, ніж у 2024 році.

Країни Європейського Союзу загалом видали понад 620 000 віз, що також демонструє зростання більш ніж на 10%. Близько 77% усіх дозволів припадає на туристичні поїздки. Другою за популярністю категорією залишаються поїздки до родичів та друзів, а також ділові візити. Це свідчить про те, що попри війну проти України та санкції, попит на поїздки до ЄС серед громадян Росії залишається стабільно високим.

Найбільше заявок обробили Франція, Італія та Іспанія. На ці три країни припадає майже три чверті всіх звернень росіян до шенгенської системи. Париж також зафіксував найбільше зростання кількості виданих віз – понад 23% у 2025 році порівняно з попереднім роком.

Опубліковані дані викликали напруженість під час закритих дипломатичних зустрічей у Брюсселі. Частина країн ЄС вважає, що продовження масової видачі віз росіянам суперечить політиці ізоляції Кремля через повномасштабну війну проти України.

Країни Балтії та Північної Європи виступають за максимально жорсткі обмеження. Вони наголошують, що громадяни Росії не повинні користуватися туристичними перевагами ЄС, поки триває війна. На їхню думку, будь-які послаблення підривають санкційний тиск на Москву.

Водночас Франція, Італія та Іспанія займають більш гнучку позицію. Вони аргументують це економічними та соціальними факторами, а також тим, що повна ізоляція населення Росії може не призвести до політичних змін у самій країні.

Це не лише питання міграції, це питання стратегічного впливу і того, як Європа взаємодіє з російським суспільством у довгостроковій перспективі,

– зазначив один із дипломатів під час зустрічі.

Додаткову напругу в ЄС спричинив епізод, коли з одного з офіційних звітів тимчасово зникли дані щодо видачі віз громадянам Росії. Деякі держави-члени заявили, що це ускладнює оцінку реальної ситуації та політичних ризиків.

Пізніше цифри були відновлені в окремому технічному документі. Представники Єврокомісії підтвердили, що країнам-членам було надано оновлений огляд візової статистики за квітень 2025 року.

Що відомо про візову політику ЄС після початку війни?

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз призупинив дію угоди про спрощений візовий режим із Москвою. Також у 2022 році Єврокомісія рекомендувала країнам-членам знизити пріоритетність розгляду заявок від росіян.

У 2025 році були запроваджені додаткові обмеження: громадяни РФ зобов’язані подавати нову заяву на кожну поїздку до ЄС, без можливості отримання довгострокових багаторазових віз у більшості випадків. Це мало посилити перевірки та зменшити кількість поїздок.

Попри це, статистика свідчить, що механізми контролю не призвели до різкого скорочення потоку заявок. Навпаки, у низці країн спостерігається поступове зростання кількості виданих дозволів.

Очікується, що найближчими місяцями питання візової політики знову буде винесене на обговорення в інституціях ЄС. Зокрема, розглядається можливість подальших обмежень для окремих категорій громадян Росії, включно з тими, хто має військовий досвід.