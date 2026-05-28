Украинка рассказала, что многие люди не могут адаптироваться к жизни в Германии – но это не значит, что страна по-настоящему плохая. Наоборот, о ней существует немало мифов, которые блогерша стремится развенчать, сообщает valentinnee.nn.

Почему именно Германия – идеальная страна для жизни?

Первый нюанс, что очень радует украинку в Германии – это бесплатное высшее образование и перспективы, что оно открывает.

Я как студентка могу рассчитывать на качественное образование и возможность получить хорошую должность, независимо от того, какой ВУЗ я закончила: крутой Мюнхенский, или небольшой университет в Гиссене – в любом случае я получаю достойно оплачиваемую работу,

– рассказала девушка.

Следующий момент, что блогерша достаточно быстро заметила в Германии – это равенство. Здесь нет ни любимчиков, ни "пропихивания своих". Кроме того, по словам девушки, разница между бедными и богатыми в стране не особо заметна, а коррупции почти нет.

Последний фактор, ставший для украинки решающим – это безопасность. Для нее очень важно, что в Германии законы действительно работают, а за их нарушение всегда предусмотрено наказание.

Например, мне нравится ездить за рулем и чувствовать себя спокойно. Потому что даже за телефон на дороге здесь дают немаленькие штрафы, и люди должны следовать правилам,

– добавила она.

Блогерша отметила, что досадные случаи случаются везде, но большинство граждан Германии все же "вынуждены быть законопослушными".