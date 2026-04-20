В Польше отныне действует новый закон о создании Национального реестра меченых собак и кошек – и он предусматривает обязательное чипирование не только животных в приютах, но и домашних любимцев, пишет InPoland.
Что нужно знать владельцам животных в Польше?
Согласно новым требованиям, каждый владелец кота или собаки обязан провести процедуру чипирования и зарегистрировать свое животное в системе. За это придется заплатить до 50 злотых, а оплачиваться услуга будет в ветеринарных клиниках.
Если же владельцы не выполнят эту новую обязанность, за это предусматривается штраф – от 20 до 5000 злотых, в зависимости от обстоятельств нарушения, пишет gov.pl.
Данные о чипированных животных можно будет получить через приложение mObywatel. Там владельцы смогут менять контактные данные любимца, получать напоминания о вакцинации, проверять информацию и тому подобное. Доступ к реестру также будут иметь государственные органы, органы местного самоуправления, полиция и ветеринарные службы.
Впрочем, штрафы не начнутся прямо сейчас: закон предусматривает переходный период. Для того, чтобы создать реестр, понадобится до двух лет, и еще три года отведено на идентификацию и регистрацию всех животных. Законопроект уже передан на рассмотрение Сената и ожидается, что это нововведение позволит улучшить контроль за содержание животных и повысить ответственность владельцев.
Кроме того, реестр поможет уменьшить количество бездомных животных.
