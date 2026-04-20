У Польщі відтепер діє новий закон про створення Національного реєстру мічених собак та котів – і він передбачає обов'язкове чипування не лише тварин у притулках, але й домашніх улюбленців, пише InPoland.

Цікаво "Зграями вилазить мафія": українка розкрила, чи справді в Парижі багато пацюків

Що потрібно знати власникам тварин у Польщі?

Згідно з новими вимогами, кожен власник кота чи собаки зобов'язаний провести процедуру чипування та зареєструвати свою тварину у системі. За це доведеться заплатити до 50 злотих, а оплачуватиметься послуга у ветеринарних клініках.

Якщо ж власники не виконають цей новий обов'язок, за це передбачається штраф – від 20 до 5000 злотих, залежно від обставин порушення, пише gov.pl.

Дані про чипованих тварин можна буде отримати через застосунок mObywatel. Там власники зможуть змінювати контактні дані улюбленця, отримувати нагадування про вакцинацію, перевіряти інформацію тощо. Доступ до реєстру також матимуть державні органи, органи місцевого самоврядування, поліція та ветеринарні служби.

Втім, штрафи не почнуться прямо зараз: закон передбачає перехідний період. Для того, аби створити реєстр, знадобиться до двох років, і ще три роки відведено на ідентифікацію та реєстрацію усіх тварин. Законопроєкт вже передано на розгляд Сенату та очікується, що це нововведення дозволить покращити контроль за утримання тварин та підвищити відповідальність власників.

Окрім того, реєстр допоможе зменшити кількість безпритульних тварин.

Що ще варто знати українцям у Польщі?