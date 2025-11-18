Польша будет требовать их экстрадиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Что известно о диверсантах?
Двое граждан Украины, которые сотрудничают с российской разведкой и причастны к подрыву железной дороги, сбежали из Польши через пограничный переход в Тересполе.
Они сделали это до того, как их идентифицировали.
Диверсанты сбежали из Польши в Беларусь. Наши разведывательные службы знают их личности, но пока не разглашают их,
– сказал премьер Дональд Туск.
Известно, что один из них в мае был осужден львовским судом за диверсию в Украине.
Другой родом из Донбасса и ранее работал в прокуратуре.
Другие детали подрыва железной дороги в Польше
Впервые о диверсии на польской железной дороге заговорили 17 ноября. Местные слышали громкий звук еще 15 ноября, но тогда полиция ничего не обнаружила.
Следствие считает, что заложенная взрывчатка, вероятно, сработала дистанционно через сигнал с телефона.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что Россия продолжит провокации и готова на различные диверсии.