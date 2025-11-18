Польша будет требовать их экстрадиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Смотрите также Были закрыты несколько лет: Польша внезапно открыла 2 КПП на границе с Беларусью

Что известно о диверсантах?

Двое граждан Украины, которые сотрудничают с российской разведкой и причастны к подрыву железной дороги, сбежали из Польши через пограничный переход в Тересполе.

Они сделали это до того, как их идентифицировали.

Диверсанты сбежали из Польши в Беларусь. Наши разведывательные службы знают их личности, но пока не разглашают их,

– сказал премьер Дональд Туск.

Известно, что один из них в мае был осужден львовским судом за диверсию в Украине.

Другой родом из Донбасса и ранее работал в прокуратуре.

Другие детали подрыва железной дороги в Польше