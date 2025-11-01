Однак деякі з них можуть оформити відстрочку від мобілізації. У пресслужбі Міноборони розповіли, чи можна оформити відстрочку у застосунку "Резерв+" батькам, які виховують дитину самостійно, передає 24 Канал.

Чи доступне оформлення відстрочки у "Резерв+" для батьків, які самостійно виховують дитину?

У Міноборони повідомили, що в мобільному застосунку "Резерв+" нещодавно з'явилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Тепер батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права можуть отримати відстрочку онлайн.

Для цього необхідно подати запит у застосунку "Резерв+". Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

У Міноборони додали, що процес повністю автоматизований. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок.

Однак для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Відстрочка від мобілізації: що варто знати?