Однако некоторые из них могут оформить отсрочку от мобилизации. У пресс-службе Минобороны рассказали, можно ли оформить отсрочку в приложении "Резерв+" родителям, которые воспитывают ребенка самостоятельно, передает 24 Канал.

Доступно ли оформление отсрочки в "Резерв+" для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка?

В Минобороны сообщили, что в мобильном приложении "Резерв+" недавно появилась отсрочка для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Теперь родители и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или потерял родительские права могут получить отсрочку онлайн.

Для этого необходимо подать запрос в приложении "Резерв+". Система проверит наличие оснований в государственных реестрах. В случае подтверждения отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

В Минобороны добавили, что процесс полностью автоматизирован. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок.

Однако для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.

Отсрочка от мобилизации: что стоит знать?