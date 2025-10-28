Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника цифрових проєктів Міноборони Мстислава Баніка в ефірі телемарафону.
Чи можуть мене мобілізувати, доки я збираю документи на відстрочку?
За словами Баніка, подання документів не скасовує чинної відстрочки. А до завершення її терміну статус військовозобов'язаного не змінюється.
Його поточна відстрочка діє до 5 листопада, поки триває наш період воєнного стану. Загалом усі правила залишаються такими ж, як були три місяці чи пів року тому,
– розповів він.
До 31 жовтня ТЦК працюватимуть по-старому. Новації почнуться з 1 листопада тоді можна буде подати документи інакше.
А саме:
- онлайн у "Резерв+" або
- через ЦНАП (якщо військовозобов'язаний уперше подається на відстрочку, або якщо у категорії багато паперових документів, або якщо він просто не користується "Резерв+").
Банік прогнозує, що так близько 600 тисяч українців зможуть отримати відстрочки, не приходячи кудись особисто.
Для того, щоб зменшити черги в ТЦК, зменшити навантаження і зробити процес прозорішим, більшу частину цих відстрочок – дійсно близько 600 тисяч – ми продовжуємо автоматично. Людям для цього нічого робити не потрібно,
– запевнив він.
Система сама перевірить, чи є підстава для відстрочки, у державних реєстрах – мова про наявність трьох дітей, наукову діяльність, навчання тощо. Якщо такі підстави є, у "Резерв+" військовозобов'язаний побачить сповіщення про продовження відстрочки.
Загалом у "Резерв+" будуть доступні основні 11 категорій відстрочок, які охоплюють 80% випадків. 9 основних типів відстрочок доступні вже, ще 2 з'являться найближчими днями.
Важливо! ЦНАП лише приймає документи і передає їх до ТЦК – сам він не ухвалює рішення про відстрочку. Через 7 днів інформацію про надання відстрочки можна перевірити у "Резерв+" або дізнатися безпосередньо в ЦНАПі. До того ж Міноборони рекомендує за можливості оформлювати документи через "Резерв+".
Що зміниться у відстрочках з 1 листопада?
В Україні будуть автоматично продовжувати відстрочки від мобілізації. Подати документи можна через застосунок "Резерв+" або будь-який ЦНАП (не тільки за місцем проживання).
Автоматичне продовження відстрочки має спростити життя військовозобов'язаним, які зараз мають приходити продовжувати свої відстрочки що три місяці – після продовження воєнного стану.
Про зміни в цій галузі заявила прем'єрка Юлія Свириденко 24 жовтня. Вона назвала цей процес запровадженням "електронного ТЦК".