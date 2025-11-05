Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Інформацію журналістам надала адвокатка підозрюваного Лідія Карплюк та підтвердили джерела у правоохоронних органах.
Дивіться також Знайшли мільйон доларів та елітний Merсedes: у Дніпрі затримали начальницю відділу екоінспекції
Хто вніс заставу за ексвійськкома?
Застава за Борисова у справі про самовільне залишення частини склала 20 136 200 гривень. Кошти внесла приватна фірма.
Цікаво! За даними джерела УП, заставу внесло ТОВ "Евагрейн".
До слова, загалом у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за ексвійськкома внесли вже понад 100 мільйонів гривень застави – раніше сплачували 36,3 мільйона й 44,4 мільйона гривень.
Окрім того, адвокатка повідомила, що оскаржити обрання запобіжного заходу не вдалося, оскільки за Кримінально-процесуальним кодексом запобіжний захід у вигляді застави оскарженню не підлягає.
Хоча суддя вказала про можливість оскарження в ухвалі, це не змінює норм закону. Я і мій колега Андрій Войтюк спробували подати апеляційні скарги, але Одеський апеляційний суд відмовив у відкритті провадження,
– зазначила Карплюк.
Нагадаємо, запобіжний захід Приморський районний суд Одеси обрав 31 жовтня, засідання тривало понад місяць. Сторона обвинувачення скаржилася, що Борисов затягує процес.
У чому звинувачують Борисова?
- Спершу журналісти дізналися, що під час повномасштабної війни родина ексвійськкома Одещини придбала на узбережжі Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.
- У травні 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем і відсторонило Борисова від посади.
- Після скандалу Володимир Зеленський наказав головкому негайно звільнити фігуранта з посади.
- У липні 2023 року Борисову оголосили про підозру в незаконному збагаченні та в умисному ухиленні від несення служби, а експосадовець намагався втекти від слідства.
- У березні 2025 року ДБР завершило досудове слідство. Фігуранту інкримінують відмивання майна на понад 140 мільйонів гривень.