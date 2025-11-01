Про це пише 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань. Йдеться про очільницю Держекоінспекції Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Що знайшли в посадовиці Держекоінспекції?

Працівники ДБР разом з Національною поліцією розслідують можливий злочин працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу. За цим фактом вони провели низку обшуків.

Так в однієї з посадовиць у Дніпрі вилучили незадекларовані 880 тисяч доларів і понад 200 тисяч євро у готівці. Окрім грошей також вдалося знайти коштовності.

Поліцейські також повідомили, що начальниця відділу екоінспекції має квартиру в елітному житловому комплексі та автівку преміумкласу, хоча оформлені вони на її сина. На придбання нерухомості та авто посадовиця витратила кошти, які отримала незаконно.

У Дніпрі викрили посадовицю на незаконному збагаченні / Фото Нацполіції України

Жінку затримали за підозрою у незаконному збагачені. Посадовицю можуть позбавити волі на строк до 10 років. Наразі її тримають під вартою і вона може вийти під заставу в 30 мільйонів гривень.

