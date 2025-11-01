Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований. Речь идет о руководительнице Госэкоинспекции Днепропетровской и Кировоградской областей.

Что нашли у чиновницы Госэкоинспекции?

Работники ГБР вместе с Национальной полицией расследуют возможное преступление работников Государственной экологической инспекции Приднепровского округа. По данному факту они провели ряд обысков.

Так у одной из чиновниц в Днепре изъяли незадекларированные 880 тысяч долларов и более 200 тысяч евро наличными. Кроме денег также удалось найти драгоценности.

Полицейские также сообщили, что начальница отдела экоинспекции имеет квартиру в элитном жилом комплексе и машину премиум-класса, хотя оформлены они на ее сына. На приобретение недвижимости и авто чиновница потратила средства, которые получила незаконно.

В Днепре разоблачили чиновницу на незаконном обогащении / Фото Нацполиции Украины

Женщину задержали по подозрению в незаконном обогащении. Чиновницу могут лишить свободы на срок до 10 лет. Сейчас ее держат под стражей и она может выйти под залог в 30 миллионов гривен.

