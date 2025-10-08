Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Украинской правды". После того как деятельностью семьи Романа Мудя заинтересовались журналисты, он уволился из БЭБ.

Как семья Романа Мудя разбогатела и стала миллионерами?

До 2020 года Роман Мудь работал в департаменте киберполиции Нацполиции, после чего два года не занимал государственных должностей, а в 2022 году устроился в БЭБ. По данным источников УП в правоохранительных органах, он был неформальным куратором работы ведомства во Львовской области.

В июле 2022 года Мудь развелся с женой Натальей, с которой воспитывает троих детей – Зоряну, Юрия и несовершеннолетнюю Ульяну. В решении Лычаковского суда указано, что супруги не проживают вместе и не ведут совместного быта. А уже 2 сентября 2024 года этот же суд по иску Романа Мудя лишил Наталью Мудь родительских прав на младшую дочь. Чиновник объяснил это тем, что после начала полномасштабного вторжения жена уехала за границу, а он сам воспитывал ребенка.

Впрочем, журналисты зафиксировали, что пара и в дальнейшем живет в частном двухэтажном доме во Львове, записанном на отца Романа Мудя. Наталья Мудь несколько дней подряд вместе с дочкой приезжала домой, а однажды вечером сам Мудь встретил их во дворе. В то же время в интервью ютуб-каналу Gorchyn в августе 2024 года Наталья Мудь рассказала, что выступает "мостиком в отношениях между мужем и детьми", а несовершеннолетняя Ульяна неоднократно снималась в рекламных роликах ресторана матери.

В декабре 2022 года Наталья Мудь вместе с дочерью Зоряной приобрели у тогдашних адвокатов и бизнес-партнеров львовского предпринимателя Григория Козловского – Алексея Резника и Юрия Ломаги – ООО "Львов-Энергия". Эта компания владеет рестораном французской кухни Kilinski, который в свое время построили в Стрыйском парке со скандалом. Несмотря на развод, Наталья в том же интервью отметила, что открыла ресторан благодаря поддержке мужа.

Старшие дети супругов также работают в заведении как ФЛП. В частности, сын Юрий Мудь только за 2022 год заработал почти 7,5 миллиона гривен, а за период с 2022 по 2024 годы его доход достиг 19 миллионов гривен. Сама Наталья Мудь уже через год после открытия ресторана задекларировала более 16,5 миллиона гривен дохода.

Журналисты предполагают, что развод мог быть попыткой скрыть реальное состояние семьи, а лишение жены родительских прав сделало Романа Мудя единственным опекуном дочери, что могло дать ему основания для отсрочки от мобилизации. Сам Мудь эти обвинения отрицает. По его словам, супруги развелись из-за ухудшения отношений после начала войны, хотя он подтвердил, что они и дальше живут вместе.

У нас после приезда жены из-за границы ухудшились отношения. Это семейная история, личная история. Ну, так получилось у нас в семье,

– сказал Роман Мудь.

Чиновник предоставил журналистам налоговые декларации жены, согласно которым, еще до появления ресторана, Наталья Мудь как кондитерка заработала 897 тысяч гривен в 2018 году, 4,9 миллиона в 2019-м, 7,7 миллиона в 2020-м и более 6,6 миллиона в 2021 году. Всего за четыре года она получила почти 19 миллионов гривен дохода.

По информации источников УП, руководство БЭБ знало об интересе журналистов к львовскому управлению и даже предупреждало работников "не посещать дорогие рестораны" и "не встречаться с криминалитетом", когда в городе работал журналист Михаил Ткач. В сентябре 2025 года Роман Мудь уволился из БЭБ по собственному желанию. В комментарии журналистам он отметил, что не хотел, чтобы вопросы о его состоянии "создавали негативную репутацию семье".

"Постоянно слышу упреки, чего буду слушать. Вот, например, журналист мне говорит такие вещи. Мне это болит, это не правда. Оно с таким негативом жить тяжело. Оно отражается на детях", – сказал Мудь после увольнения.

Он также добавил, что больше не планирует работать в государственных органах и намерен перейти в частный сектор.

