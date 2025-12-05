Прощальна церемонія на площі Ринок відбулася одночасно з вшануванням пам'яті бразильця Луіса Феліпе Вієйри Толедо Порто та львів'янина Андрія Криницького. Про це пише 24 Канал із посиланням на Громадське.

Актуально Велика небезпека, – підполковник відреагував на вбивство військового ТЦК у Львові

Як пройшло прощання із загиблим?

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові попрощалися з військовослужбовцем Галицько-Франківського РТЦК та СП, ветераном Юрієм Бондаренком, який загинув внаслідок ножового поранення.

Прощання з Юрієм Бондаренком: дивіться фото Громадського

Друзі загиблого розповіли, що після повернення з фронту та через проблеми зі здоров'ям він міг би залишити службу. Проте Юрій свідомо вирішив залишитися у війську, бажаючи й надалі допомагати країні.

У Львові загиблого військового ТЦК провели в останню путь: дивіться відео Радо Свободи

Спогадами про загиблого поділився також Волонтер і журналіст Сергій Грішин. Він розповів, що влітку 2023 року Юрій Бондаренко несподівано запропонував віддати свій пікап L200, пояснивши, що він йому більше не знадобиться.

Згодом, за словами журналіста, Юрій додатково передав волонтерам ще 5 тисяч доларів, зазначивши, що вони краще знають, як спрямувати ці гроші на потреби фронту.

Що відомо про підозрюваного у справі?