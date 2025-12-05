Прощальная церемония на площади Рынок состоялась одновременно с чествованием памяти бразильца Луиса Фелипе Виейры Толедо Порто и львовянина Андрея Криницкого. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Актуально Большая опасность, – подполковник отреагировал на убийство военного ТЦК во Львове

Как прошло прощание с погибшим?

В Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове попрощались с военнослужащим Галицко-Франковского РТЦК и СП, ветераном Юрием Бондаренко, который погиб в результате ножевого ранения.

Прощание с Юрием Бондаренко: смотрите фото Общественного

Друзья погибшего рассказали, что после возвращения с фронта и из-за проблем со здоровьем он мог бы оставить службу. Однако Юрий сознательно решил остаться в армии, желая и в дальнейшем помогать стране.

Во Львове погибшего военного ТЦК провели в последний путь: смотрите видео Радо Свободы

Воспоминаниями о погибшем поделился также Волонтер и журналист Сергей Гришин. Он рассказал, что летом 2023 года Юрий Бондаренко неожиданно предложил отдать свой пикап предложил отдать свой пикап L200, объяснив, что он ему больше не понадобится.

Впоследствии, по словам журналиста, Юрий дополнительно передал волонтерам еще 5 тысяч долларов, отметив, что они лучше знают, как направить эти деньги на нужды фронта.

Что известно о подозреваемом по делу?