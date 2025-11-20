Политик убежден, что это лучше, чем вести войну. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Что заявил Вэнс 19 ноября?

По словам Вэнса, американский президент хочет спасти жизни и стремится видеть мир, где люди занимаются торговлей, а не ведут войну. Именно это якобы является "фундаментальным мировоззрением" Трампа.

Почему бы россиянам и украинцам вместо того, чтобы убивать друг друга, не начать торговлю между собой, не путешествовать между двумя странами, не заняться каким-то культурным обменом?

– задает вопрос Вэнс.

Напомним, также вице-президент США объяснил, что разговоры Трампа с Владимиром Путиным не означают американскую поддержку российского вторжения в Украину. Однако для достижения мира необходимо "заниматься агрессивной, активной дипломатией".

Что известно о "мирном плане" Трампа?