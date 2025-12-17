Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, комментируя действия власти во время полномасштабной войны.

Смотрите также Вырос или упал: как изменился рейтинг доверия к Зеленскому

Что сказал Грицак о Зеленском?

По словам историка, если государство не способно меняться в условиях войны, его или уничтожает внешний враг, или собственное общество. В начале полномасштабной войны был принят ряд важных решений, но сейчас заметен откат.

Грицак оценивает работу власти на "твердую тройку" которой мало для победы. В то же время он отметил, что президент и правительство должны говорить с обществом честно и прямо, без попыток "успокаивать" или преуменьшать сложность ситуации.

Я до сих пор жду, когда Зеленский скажет то, что сказал Черчилль: "мы должны воевать, потому что нет выбора, цена войны высока, и я не могу обещать ничего, кроме крови, пота и слез, но я обещаю, что мы ее не проиграем",

– сказал профессор.

Последние заявления президента о войне