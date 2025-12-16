Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов во вторник, 16 декабря, сообщает 24 Канал.

Читайте также Мобилизация – это принуждение: нардеп объяснил, почему на фронте не хватает людей и что делать с СЗЧ

Какие гарантии безопасности предоставят партнеры?

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой гарантией безопасности для Украины остается ее армия, эффективность которой уже была доказана.

Армия сработала, и сработал народ Украины, который мобилизовался. Рассчитывать на то, что будет то же, неправильно. Рассчитывать надо на то, что есть люди, которые сменили профессии, которые научились быть военными. И они после войны, это их право – вернуться домой,

– объяснил президент.

По словам Зеленского, партнеры Украины также могут помочь: предоставить дополнительное финансирование и ввести достойные контракты для тех, кто желает продолжить службу.

Глава государства также отметил, что чрезвычайно важно не потерять приобретенный опыт, особенно в условиях современной технологической войны.

Повысят ли зарплаты военным?