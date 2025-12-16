Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов во вторник, 16 декабря, сообщает 24 Канал.
Какие гарантии безопасности предоставят партнеры?
Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой гарантией безопасности для Украины остается ее армия, эффективность которой уже была доказана.
Армия сработала, и сработал народ Украины, который мобилизовался. Рассчитывать на то, что будет то же, неправильно. Рассчитывать надо на то, что есть люди, которые сменили профессии, которые научились быть военными. И они после войны, это их право – вернуться домой,
– объяснил президент.
По словам Зеленского, партнеры Украины также могут помочь: предоставить дополнительное финансирование и ввести достойные контракты для тех, кто желает продолжить службу.
Глава государства также отметил, что чрезвычайно важно не потерять приобретенный опыт, особенно в условиях современной технологической войны.
Повысят ли зарплаты военным?
Недавно в Украине приняли бюджет на следующий год, и в обществе резко раскритиковали решение об увеличении расходов на депутатскую работу. В то же время повышение выплат для военных в документе не заложили.
Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко объяснил, что военный бюджет уже полностью распределен и не содержит резервов для такого повышения. По его словам, чтобы изменить ситуацию, средства пришлось бы искать за пределами оборонной части.
Костенко ранее также регистрировал законопроект о мотивации службы. Его суть заключалась в том, чтобы оплата зависела не только от факта службы, но и от ее продолжительности и участия в боевых действиях.