Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів у вівторок, 16 грудня, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Мобілізація – це примус: нардеп пояснив, чому на фронті бракує людей і що робити із СЗЧ

Які гарантії безпеки нададуть партнери?

Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовою гарантією безпеки для України залишається її армія, ефективність якої вже була доведена.

Армія спрацювала, і спрацював народ України, який мобілізувався. Розраховувати на те, що буде те саме, неправильно. Розраховувати треба на те, що є люди, які змінили професії, які навчилися бути військовими. І вони після війни, це їх право – повернутися додому,

– пояснив президент.

За словами Зеленського, партнери України також можуть допомогти: надати додаткове фінансування та запровадити гідні контракти для тих, хто бажає продовжити службу.

Глава держави також зауважив, що надзвичайно важливо не втратити набутий досвід, особливо в умовах сучасної технологічної війни.

Чи підвищать зарплати військовим?