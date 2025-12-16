Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів у вівторок, 16 грудня, повідомляє 24 Канал.
Які гарантії безпеки нададуть партнери?
Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовою гарантією безпеки для України залишається її армія, ефективність якої вже була доведена.
Армія спрацювала, і спрацював народ України, який мобілізувався. Розраховувати на те, що буде те саме, неправильно. Розраховувати треба на те, що є люди, які змінили професії, які навчилися бути військовими. І вони після війни, це їх право – повернутися додому,
– пояснив президент.
За словами Зеленського, партнери України також можуть допомогти: надати додаткове фінансування та запровадити гідні контракти для тих, хто бажає продовжити службу.
Глава держави також зауважив, що надзвичайно важливо не втратити набутий досвід, особливо в умовах сучасної технологічної війни.
Чи підвищать зарплати військовим?
Нещодавно в Україні ухвалили бюджет на наступний рік, і в суспільстві різко розкритикували рішення про збільшення витрат на депутатську роботу. Водночас підвищення виплат для військових у документі не заклали.
Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко пояснив, що військовий бюджет уже повністю розподілений і не містить резервів для такого підвищення. За його словами, щоб змінити ситуацію, кошти довелося б шукати за межами оборонної частини.
Костенко раніше також реєстрував законопроєкт про мотивацію служби. Його суть полягала в тому, щоб оплата залежала не лише від факту служби, а й від її тривалості та участі в бойових діях.