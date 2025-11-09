Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Дмитрий "Перун" Филатов – командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло.

Как ВСУ удается выбивать врага?

Командир "Перун" напомнил, что, по словам Главнокомандующего ВСУ Сырского, Покровский и соседний Добропольский направления будут определены как главные зоны боев за Донбасс.

Руководство длительное время готовилось к возможным наступлениям врага и контролирует этот процесс до сих пор.

В ВСУ провели ряд изменений, которые позволили усилить возможности обороны. Одним из ключевых решений, по словам командира 1 ОШП, стало формирование штурмовых подразделений. Это позволило высвободить десантно-штурмовые бригады и объединить их в мощную группировку.

По сути, на Добропольском направлении все котлы были созданы штурмовыми подразделениями, а зачистку проводили штурмовые и десантно-штурмовые группировки. Благодаря этому довольно быстрым темпами осуществили зачистку большого участка,

– рассказал "Перун".

Ранее десантники действовали на разных направлениях и были разделены на батальонно-тактические группы. Теперь командующий ДШВ может управлять сразу несколькими бригадами на одном участке фронта.

Что "Перун" рассказал о ситуации в Донецкой области?