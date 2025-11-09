Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Дмитрий "Перун" Филатов – командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло.
Смотрите также 30 оккупантов на одного Героя: в ВСУ оценили потери сторон в битве за Покровск
Как ВСУ удается выбивать врага?
Командир "Перун" напомнил, что, по словам Главнокомандующего ВСУ Сырского, Покровский и соседний Добропольский направления будут определены как главные зоны боев за Донбасс.
Руководство длительное время готовилось к возможным наступлениям врага и контролирует этот процесс до сих пор.
В ВСУ провели ряд изменений, которые позволили усилить возможности обороны. Одним из ключевых решений, по словам командира 1 ОШП, стало формирование штурмовых подразделений. Это позволило высвободить десантно-штурмовые бригады и объединить их в мощную группировку.
По сути, на Добропольском направлении все котлы были созданы штурмовыми подразделениями, а зачистку проводили штурмовые и десантно-штурмовые группировки. Благодаря этому довольно быстрым темпами осуществили зачистку большого участка,
– рассказал "Перун".
Ранее десантники действовали на разных направлениях и были разделены на батальонно-тактические группы. Теперь командующий ДШВ может управлять сразу несколькими бригадами на одном участке фронта.
Что "Перун" рассказал о ситуации в Донецкой области?
Аналитики считают, что Мирноград может стать "отрезанным от мира". Командир 1 ОШП уверяет, что враг обходит город, а защитники активно противодействуют ему.
"Перун" добавил, что соотношение потерь под Покровском составляет от 10 до 30 оккупантов на одного военного ВСУ.
Захват Покровска важен для врага перед зимой, потому что город имеет стратегическое значение. В случае оккупации противник получит лучшую устойчивость подразделений.