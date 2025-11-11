Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Покровськ під загрозою окупації: де розташоване місто на карті
Як змінилася лінія фронту?
Аналітики зазначають, що за добу ворог окупував одразу два населені пункти – один на Гуляйпільському, інший – на Костянтинівському напрямку.
Так ворог захопив Катеринівку, що розташована за 13 кілометрів від Костянтинівки. Ще нещодавно ця територія була "сірою зоною".
Росіяни захопили Катеринівку: показуємо на карті
Також за добу під окупацію потрапило село Новомиколаївка. Там минулої доби суттєво збільшилася "сіра зона" в Запорізькій області на відтинку Солодке – Новомиколаївка – Рівнопілля – Нове-Новоуспенівське. Від крайньої захопленої ворогом точки до Запоріжжя – 114 кілометрів.
Росіяни окупували Новомиколаївку: де на карті цей населений пункт
Просування окупантів також були в 5 населених пунктах. Зокрема на Костянтинівському напрямку ворог штурмував у Олександро-Калиновому. На Гуляйпільському відрізку росіяни мали успіхи біля Солодкого, Нового та Яблукового. Через постійні ворожі атаки українські війська частково залишили ці райони.
Ситуація біля Олександро-Калинового: карта фронту
Просування окупантів біля Солодкого: показуємо на карті
Українці відступають від Нового: карта
Ворог підходить до Яблукового: оновлена мапа
На Покровському напрямку просування російських військ відбулися біля Променя
Що відбувається на Покровському напрямку: карта фронту
Якою є ситуація біля Покровська та в інших гарячих точках?
Росія продовжує наступальні дії біля Покровська, але українські сили оборони стримують захоплення міста. Окупанти прагнуть його захопити, адже це відкриє їм шлях на захоплення всього Донбасу. Однак більшість ворожих штурмів проходять марно.
У Покровську перебуває понад 300 російських окупантів, які намагаються проникнути в місто на легкій техніці через південні околиці. Однак у міській забудові українські бійці добре бачать ворога та знищують його.
Минулої доби на фронті зафіксували 170 бойових зіткнень, найбільше з них – на Покровському напрямку.