Як змінилася лінія фронту?

Аналітики зазначають, що за добу ворог окупував одразу два населені пункти – один на Гуляйпільському, інший – на Костянтинівському напрямку.

Так ворог захопив Катеринівку, що розташована за 13 кілометрів від Костянтинівки. Ще нещодавно ця територія була "сірою зоною".

Також за добу під окупацію потрапило село Новомиколаївка. Там минулої доби суттєво збільшилася "сіра зона" в Запорізькій області на відтинку Солодке – Новомиколаївка – Рівнопілля – Нове-Новоуспенівське. Від крайньої захопленої ворогом точки до Запоріжжя – 114 кілометрів.

Просування окупантів також були в 5 населених пунктах. Зокрема на Костянтинівському напрямку ворог штурмував у Олександро-Калиновому. На Гуляйпільському відрізку росіяни мали успіхи біля Солодкого, Нового та Яблукового. Через постійні ворожі атаки українські війська частково залишили ці райони.

