Президент Зеленський правий, коли говорить про оптимістичні тенденції на Куп'янському напрямку. Однак перед тим, як радіти, варто зачекати на завершення операції. Про це в ефірі телемарафону сказав Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.
Яка обстановка на Куп'янському напрямку?
Віктор Трегубов розповів, що йому особисто телефонують військові, які працюють безпосередньо на Куп'янському напрямку, і просять трохи зачекати з анонсами, допоки не буде завершена операція, до того моменту, поки вони не можуть сказати чітко, що їм вдалося закріпитися на нових позиціях.
Тому тут доводиться лавірувати трішки і казати, що усі мають право на свою позицію. З одного боку, коли пан президент каже, що там є оптимістичні тенденції, то він каже правду. З іншого боку, коли хлопці кажуть, що дайте нам час ці тенденції закріпити, вони теж мають право на таку позицію,
– пояснив офіцер.
Зверніть увагу! Майор ЗСУ і політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу сказав, що українські сили мають шанси витіснити ворога з міста; головне – утримати лівий берег річки Оскіл. За його словами, ворога вдалося зупинити біля Осколу – і доки позиції тримаються, зачистка Куп'янська реальна.
Що відомо про бої за Куп'янськ?
- Наприкінці жовтня Володимир Путін заявив, що українські підрозділи у Куп'янську заблоковані. Він навіть запрошував журналістів приїхати туди та й побачити на власні очі ситуацію у місті.
- Українська влада та військові спростували заяву диктатора про оточення Куп'янська.
- 1 листопада Віктор Трегубов розповідав, що на Куп'янському напрямку ситуація залишається напруженою, але розвідка фіксує перші позитивні зміни. Росіяни намагаються утримати позиції, проте зазнають втрат і відступають. За словами Віктора Трегубова, ситуація поступово змінюється на користь України – ворог уже не контролює події, як раніше. Українські сили відбили атаки в північних районах Куп'янська, знищили частину російських підрозділів, решта відступила.
- Водночас офіцер вказував, що у місті залишається складна ситуація. Воно опинилося у "подвійній облозі" – дрони обох сторін повністю контролюють небо, тому постачання майже неможливе. За словами Віктора Трегубова, безпілотники перехоплюють будь-які спроби підвезення ресурсів. Росіяни продовжують кидати у бій малі штурмові групи, але без успіху – більшість техніки й піхоти знищують ще на підходах.
- Офіційний канал Міноборони Росії повідомив, що на Куп'янському напрямку було завдано удару по 16 механізованій бригаду ЗСУ. Нюанс у тому, що такої бригади у ЗСУ не існує.
- 3 листопада президент провів Ставку, де обговорили ситуацію на фронті, зокрема біля Куп’янська, де залишається близько 60 російських військових. Зеленський повідомив, що дати зачистки міста вже визначені, але з міркувань безпеки їх не розголошують.