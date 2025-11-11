Постачання та переміщення до Куп'янська сильно ускладнені для обох сторін. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Яка ситуація у Куп'янську?

Кожна спроба взагалі туди (у Куп'янськ – 24 Канал) потрапити – це окреме дуже велике завдання із зірочкою, навіть якщо ми говоримо про піхотну групу. Якщо ми говоримо про якийсь транспорт – тим більше,

– пояснив військовий.

За словами Трегубова, у протистоянні ключову роль відіграють безпілотники та штурмова піхота. Багато дронів розміщені вздовж доріг і біля інфраструктури, чекаючи на рух противника, тому основний тягар боїв зараз лежить на штурмових підрозділах та операторах БпЛА.

Крім того, є загроза авіаударів та керованих авіабомб, а близькість Куп'янська до кордону з Росією ускладнює ситуацію.

Попри це, місто утримують завдяки мужності та ефективності української піхоти, особливо штурмовиків.

Що передувало?