За минулу добу відбулося 216 боєзіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Де точаться найгарячіші бої на фронті?

На Південно-Слобожанському напрямку було 6 боїв поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки.

На Куп'янському напрямку відбулося окупанти атакували 8 разів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп'янськ, Голубівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровин Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни, Зарічне, Новоселівка та у напрямку Лиману, Новоселівки і Ставків.

На Слов'янському напрямку українські воїни відбили 8 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка.

На Краматорському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Степанівка, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгороднє, Гришине, Кучерів Яр, Вільне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір'я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту.

