По данным источников 24 канала в разведке, нефтеперерабатывающие заводы россии достаточно серьезно снизили объем производства горючего из-за падения добычи нефти. Кроме того, в кремле сосредоточились на том, чтобы успеть продать как можно больше энергоносителей за границу, забыв о собственном внутреннем рынке.

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Поэтому поставки бензина и дизельного горючего на российские заправки достаточно серьезно уменьшились, но АЗС достаточно долгое время держались на собственных запасах.

Разбомблены украинские НПЗ, но лимиты вводят в россии

Ситуация с наличием горючего на заправочных станциях в россии ухудшилась настолько, что о ней даже вынужденно написали пропагандистские СМИ. В многочисленных публикациях россиянам объясняют, что с 14 июля они могут столкнуться с неожиданным изменением в работах АЗС.

Фактически на АЗС заработают лимиты отпуска топлива. Подобные тем, которые существуют в Украине, но в нашем государстве российские ракеты разбомбили все НПЗ, тогда как на территории московии никаких боевых действий нет. Да и всегда россия себя позиционировала как поставщик энергоносителей №1 в мире, а тут что-то пошло не так.

Какие именно лимиты будут устанавливаться на заправочных станциях, пока неизвестно. Скорее всего, они будут разными для каждой сети и будут постепенно уменьшаться, ведь вскоре в россии начнется сезон отпусков, а спрос на топливо увеличится.

Понятно, что официально наличие проблемы никто не признает. Сотрудникам АЗС уже донесли информацию о том, что отказывать автовладельцам нужно, ссылаясь на разные причины – устное распоряжение руководства, не приехал бензовоз и т.д.

Пропагандисты говорят, что не заправлять в полное полезно

Чтобы подготовить общество к появлению серьезной проблемы с горючим, пропагандистские СМИ уже начали комментировать многочисленных "экспертов". Людям пытаются объяснить, что отказ от заправки полного бака увеличит время эксплуатации авто. Якобы если постоянно заливать топливо до максимальной отметки, из строя будет быстрее выходить система вентиляции автомобиля, а также будет страдать ходовая часть.

Конечно, с такой логикой можно говорить о том, что наличие горючего в бензобаке вообще вредит машине, ведь во время поездок машина постепенно ломается. Поэтому российским автомобилистам следует подготовиться к огромным очередям на заправках, дефициту горючего и государственному регулированию. Это точно приведет к ухудшению ситуации.