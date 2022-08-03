Военный, участник АТО/ООС, боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Флерко обратился к тем украинцам, которые находятся на той линии фронта. Свое мнение он выразил в эфире 24 канала.

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Друзья, если вы за 8 лет не поняли, что нужно готовить себя к войне, то сейчас есть это время, когда вас не мобилизовали,

– сказал военный.

Он попросил прекратить создавать группы о "раздаче" повесток. А также настоятельно призывал готовиться к разным сценариям и не исключать того факта, что вам тоже возможно придется защищать наши земли не только в тылу, но и непосредственно на фронте.

К чему готовиться в тылу

"Возьмите себя в руки. Научитесь медицине. Научитесь обращаться с оружием. Сейчас для этого есть множество возможностей", – подчеркнул Флерко.

Также военный отметил, что подготовиться нужно уже, потому что "убежать за границу не получится", а эти знания вам понадобятся.

"Призываю всех к единству и понять, что это наша общая беда. У нас есть общий враг и с ним надо вместе бороться. Я чувствую, что мы один народ", – добавил Игорь.

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Военное положение в Украине продлили до 23 августа

Пока нет официальной информации, продолжат ли общую мобилизацию и военное положение после этой даты. Но можно предположить, что это произойдет.