Они почувствовали на себе всю низость "русского мира" и пережили обстрелы. Такая жизнь оставила свой отпечаток и на их развлечениях. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Скажи "паляница"
Назару и Артуру – по 10 и 11 лет. В одном из сел мальчишки обустроили детский блокпост, на котором проводят "проверки" и просят проезжающих мимо водителей сказать "паляница" или "Укрзализныця".
Среди их "трофеев" – бронежилеты российских военных, залитые кровью и маскировочные сетки. Их они нашли где-то в окопах.
Пережили российскую оккупацию
Таких детских блокпостов в стране много. Но эти дети пережили оккупацию, колонны российских военных, которые заходили в села. Они с родителями прятались в подвалах,
– рассказала журналистка.
Эти ребята, как и десятки других, под угрозой жизни уезжали из своих сел, чтобы потом вернуться домой. Даже не зная, есть ли еще куда возвращаться.
"Дети – это яркий пример того, что они будут расти проукраинскими и глубоко понимают ситуацию, которая происходит в Украине", – добавила Черненко.
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Последние атаки на Харьков: коротко
- Мэр Харькова рассказал, что ночью 3 августа в городе прогремело два взрыва во время воздушной тревоги. Предварительно ни пожара, ни жертв нет.
- Утром 1 августа россияне атаковали известную Салтовку в Харькове. Тогда в результате обстрела был ранен человек, стоявший на остановке общественного транспорта.
- Впоследствии корреспондентка из Харькова Анна Черненко сообщила, что от полученных травм мужчина впоследствии скончался.
- Перед этим в ночь на 31 августа оккупанты снова ударили по городу. Тогда в Харькове враги повредили несколько построек.