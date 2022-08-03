Вони відчули на собі усю ницість "русского міра" та пережили обстріли. Тож таке життя залишило свій відбиток й на їхніх розвагах. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Скажи "паляниця"
Назарові та Артуру – по 10 та 11 років. В одному із сіл хлопчаки облаштували дитячий блокпост, на якому проводять "перевірки" й просять водіїв, що проїжджають повз, сказати "паляниця" чи "Укрзалізниця".
Серед їхніх "трофеїв" – бронежилети російських військових, які залиті кров'ю та маскувальні сітки. Їх вони знайшли десь в окопах.
Пережили російську окупацію
Таких дитячих блокпостів у країні багато. Але ці діти – пережили окупацію, колони російських військових, які заходили в села. Вони з батьками ховалися у підвалах,
– розповіла журналістка.
Ці хлопці, як і десятки інших, під загрозою життя виїжджали зі своїх сіл, щоб потім повернутися додому. Навіть не знаючи, чи ще є куди повертатись.
"Діти – це яскравий приклад того, що вони ростимуть проукраїнськими та глибоко розуміють ситуацію, яка відбувається в Україні", – додала Черненко.
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Останні атаки на Харків: коротко
- Мер Харкова розповів, що уночі 3 серпня місті пролунали два вибухи під час повітряної тривоги. Попередньо, ані пожежі, ані жертв немає.
- Вранці 1 серпня росіяни атакували відому Салтівку в Харкові. Тоді внаслідок обстрілу поранено людину, яка стояла на зупинці громадського транспорту.
- Згодом кореспондентка з Харкова Анна Черненко повідомила, що від отриманих травм чоловік згодом помер.
- Перед цим у ніч проти 31 серпня окупанти знову вдарили по місту. Тоді у Харкові вороги пошкодили декілька будівель.