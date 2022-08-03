Вони відчули на собі усю ницість "русского міра" та пережили обстріли. Тож таке життя залишило свій відбиток й на їхніх розвагах. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Скажи "паляниця"

Назарові та Артуру – по 10 та 11 років. В одному із сіл хлопчаки облаштували дитячий блокпост, на якому проводять "перевірки" й просять водіїв, що проїжджають повз, сказати "паляниця" чи "Укрзалізниця".

Серед їхніх "трофеїв" – бронежилети російських військових, які залиті кров'ю та маскувальні сітки. Їх вони знайшли десь в окопах.

Пережили російську окупацію

Таких дитячих блокпостів у країні багато. Але ці діти – пережили окупацію, колони російських військових, які заходили в села. Вони з батьками ховалися у підвалах,

– розповіла журналістка.

Ці хлопці, як і десятки інших, під загрозою життя виїжджали зі своїх сіл, щоб потім повернутися додому. Навіть не знаючи, чи ще є куди повертатись.

"Діти – це яскравий приклад того, що вони ростимуть проукраїнськими та глибоко розуміють ситуацію, яка відбувається в Україні", – додала Черненко.

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