Про черговий моторошний обстріл Харківщини розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Він зазначив, що обстріл трапився о 12:50, за попередніми даними, гатили касетними снарядами.

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Загиблий та одна з поранених – громадяни росії

Внаслідок обстрілу загинула одна людина, двоє – дістали поранення. І загиблий, і одна з потерпілих – громадяни росії.

росіяни влучили в п'ятиповерхівку

Чоловік, у якого відібрали життя російські снаряди, під час атаки був у себе вдома. У п'ятиповерхівку, де він жив, поцілили із РСЗВ. У поліції кажуть: мета окупантів – одна – це тероризм і знищення якомога більшої кількості цивільного населення. Харківська область потрапляє під смертельні обстріли щодня.

Їм усе одно, кого вбивати. Харківщина цього ніколи не забуде та не вибачить їм,

– написав Болвінов.

Чугуїв потрапив під російський обстріл / Фото Сергія Болвінова:

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Ворожі обстріли Харківської області: останні новини

Вранці 3 серпня росіяни обстріляли Харків ракетами з C-300. Гатили з бєлгорода.

Одна з ракет поцілила в цивільний промисловий об'єкт.

Також напередодні під удар окупантів потрапили Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області.

1 серпня ворог вдарив прямо по автобусній зупинці на Салтівці. Літній чоловік, який там стояв, загинув.

В обласному центру, по якому постійно цілить ворог, люди гуртуються і більшість часу проводять в підвалах.

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