Про черговий моторошний обстріл Харківщини розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Він зазначив, що обстріл трапився о 12:50, за попередніми даними, гатили касетними снарядами.
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Загиблий та одна з поранених – громадяни росії
Внаслідок обстрілу загинула одна людина, двоє – дістали поранення. І загиблий, і одна з потерпілих – громадяни росії.
росіяни влучили в п'ятиповерхівку
Чоловік, у якого відібрали життя російські снаряди, під час атаки був у себе вдома. У п'ятиповерхівку, де він жив, поцілили із РСЗВ. У поліції кажуть: мета окупантів – одна – це тероризм і знищення якомога більшої кількості цивільного населення. Харківська область потрапляє під смертельні обстріли щодня.
Їм усе одно, кого вбивати. Харківщина цього ніколи не забуде та не вибачить їм,
– написав Болвінов.
Чугуїв потрапив під російський обстріл / Фото Сергія Болвінова:
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Ворожі обстріли Харківської області: останні новини
- Вранці 3 серпня росіяни обстріляли Харків ракетами з C-300. Гатили з бєлгорода.
- Одна з ракет поцілила в цивільний промисловий об'єкт.
- Також напередодні під удар окупантів потрапили Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області.
- 1 серпня ворог вдарив прямо по автобусній зупинці на Салтівці. Літній чоловік, який там стояв, загинув.
- В обласному центру, по якому постійно цілить ворог, люди гуртуються і більшість часу проводять в підвалах.
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